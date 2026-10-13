Matkapurjetaja: oma erilistesse võileibadesse toon maitseid merereisidelt

Matkapurjetaja ja võileivameister Merilin Piirsalu rääkis "Terevisioonis", et jõudis purjetamise juurde ja hakkas erilisi võileibu valmistama tänu oma abikaasale. Piirsalu valmistas stuudios röstitud saia Ahvenamaa legendaarse sinepiga ja riisigaleti maapähklivõi, kodujuustu ja banaaniviiludega.

"Võileivad kõnetavad mind sellepärast, et seal on või ja leib ja ükski toit ilma võita ei ole toidu nime väärt. Kuigi tihti need võileivad, mida ma teen, üldse võid ei sisaldagi," muheles matkapurjetaja ja võileivameister Merilin Piirsalu.

Matkapurjetamise juurde sattus Piirsalu tänu ETV saatele "Pealtnägija", kes käis 2017. aastal sadamas vastas ümbermaailmareisilt tulnud Britt ja Viljar Tulitil. "Ma kuulasin Briti juttu, kuidas nad pikka aega pidid hakkama saama kitsastes oludes, kogu aeg läks midagi katki, asjad kukkusid ümber, sest kõikus ja mõtlesin, et miks inimesed sellist asja teevad. Mu abikaasa kuulas ka seda juttu ja talle tundus see mõte väga huvitav. Ühel päeval tahtis ta minna Soome üht purjekat vaatama, kutsus mind kaasa ja paari nädala pärast purjetas ta sellega Tallinna poole," meenutas Piirsalu, kuidas temast sai matkapurjetaja.

Võileibade lugu ulatub aga tagasi nende esimese purjekasõiduni, kui nad läksid Prangli saarele pulma-aastapäeva tähistama. "Kohale me sinna ei jõudnud, sest laine oli minu jaoks ebasobiv ja mul oli väga paha olla. Saime aga ilusti Piritale tagasi ja mu abikaasa tegi mulle võileiva, kus oli rukkipala, merevaik, sink, juust, tomat, natuke soola ja pipart. See on mul siiamaani meeles, kui hästi see võileib maitses," tõdes Piirsalu.

Piirsalu pani röstitud saia peale kõigepealt sinepi, mis on pärit Ahvenamaalt. Sinep maitses nii hästi, et ta otsustas sinepimeistri üles otsida.

Piirsalu võttiski sinepimeister Ollega ühendust, kes on nüüd nii kuulsaks saanud, et on võitnud oma sinepiga USA MM-il kuldseid ja hõbedasi kohti ning ka grand prix'. "Olle rääkis, et sinepi valmistamise töötoa kinkis talle abikaasa ja ta ei teadnud sinepist mitte midagi. Kuna see aga tundus talle nii huvitav, hakkas ta katsetama ja lõigi oma legendaarse sinepi," nentis Piirsalu. "Sinepi üks koostisosa mesi on pärit Eestist."

Sinepi peale pani Piirsalu purustatud ja õige vähe soolaga maitsestatud avokaado. "Siia peale võib panna veel ka singi ja idusid," lisas võileivameister.

Hommikuseks ampsuks sobib Piirsalu sõnul väga hästi riisigalett, kus peal on maapähklivõi, kodujuust, banaaniviilud, kaneel ja marjad.