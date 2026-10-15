Ravimtaimeaia perenaine: nõgeses on pool Mendelejevi tabelit sees

Karepa ravimtaimeaia perenaine Katrin Luke rääkis "Terevisioonis", et ravimtaimed on tervisele küll väga kasulikud, aga maitseelamuse saamiseks peab natuke vaeva nägema. Luke sõnul tasub see vaev aga igati ära, sest näiteks imala mekiga nõgeses on pool Mendelejevi tabelit sees.

"Kõige eksklusiivsem on kassinaeriõie tee. Kui õisi teeks kasutada, läheb tee alguses ilusaks siniseks või violetseks. Nii kaua kui külm pole neid ära näpistanud, nii kaua nad õitsevad. Teeks kasutatakse ka taime lehti ja isegi juuri," nentis Karepa ravimtaimeaia perenaine Katrin Luke. "Maitset ega lõhna sel teel eriti ei ole. Köha puhul on see tee hea, sest toob lima bronhidest ja hingamisteedest välja. Kaitseb ka mao limaskesta."

Maitse saamiseks võib kassinaerile lisada salveid, tüümiani või väga tugeva köha puhul sookailu. "Tüümiani lisada väga vähe, sest see on väga intensiivse maitse ja lõhnaga," lisas Luke. "Tee maitsestamiseks võib kasutada mett ja siirupit."

"Mesiputk on huvitav taim. Kasvab üle meetri kõrguseks ja on esimene õitseja maikuus pärast karulauku. Neile, kellele meeldib aniis ja lagrits, mesiputk on ka maitseaine, see on nagu Põhjamaade fenkol. Mesiputkel valmivad nii lehed, seemned kui ka juured ja neid kõiki saab kasutada maitseainena. Teed tehakse peamiselt lehtedest, aga ka seemnetest. See tee ergutab seedimist ja on ka külmetuse ja köhataim," selgitas Luke.

"Naistepuna on pimeda aja taim. Teel on ilus punane värv. Aitab serotoniini toota ja seda on hea juua pimeda aja depressiooni korral. Seda teed tuleb juua pikaajaliselt, aga ta ei sobi ravimitega kokku," hoiatas Luke.

Lodjapuumarju kasutatakse Skandinaaviamaades ja Kanadas jõhvikate asemel. "Lodjapuulehed on nagu vahtra lehed, värvuvad sügisel punaseks ja on hästi silmatorkavad. See on ka täiesti külmetuse taim. Marju võib isegi praegu veel korjata, aga tarvitamiseks kõlbavad nad alles siis, kui nad on kas kuumtöödeldud või sügavkülmas olnud," tõi Luke välja. "Kui sul on palavik, siis lodjapuumarju võid julgelt kasutada."

"Nõges ei ole nüüd eriline maitseelamus, aga sellele teele võib panna sisse raudrohtu või marju, mis tasakaalustab nõgese imalat maitset. Peab teadma seda, et nõges paksendab verd, aga haigusest taastumiseks on ta väga hea taim, sest temas on pool Mendelejevi tabelit sees. Nõges on ka toidutaim, meie jahvatame rohejahu ja paneme nõgesejahu kookide, karaskite, kotlettide ja suppide sisse," sõnas Luke.