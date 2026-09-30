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ETV tähistab muusikakuud uue suure muusikamängu ja mitme kontserdiga

Terevisioon
Foto: Kairit Leibold / ERR
Terevisioon

Oktoober on muusikakuu. ETV elamussaadete peatoimetaja Karmel Killandi tutvustas "Terevisioonis", mida sel puhul televaatajatele pakutakse.

Neljapäeval, 1. oktoobril tähistatakse rahvusvahelist muusikapäeva, mis kulmineerub ETV ekraanil kell 22.30 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia suures saalis toimuva piduliku muusikapäeva galaga, kus ühtlasi selguvad Eesti Muusikanõukogu ja Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali tänavused muusikapreemiate laureaadid. Lavalaudadele astuvad EMTA puhkpilliansambel ja solistid. 

Järgmisel reedel alustab ETV-s uus saade "Suur muusikamäng", kus kõlavad nii tuntud kui ka vähem tuntud pärlid Eesti muusikamaastikult. Stuudios astuvad kaheksas lõbusas voorus vastamisi kaks võistkonda, kuid kaasa saavad mängida ka televaatajad kodudes. 

"Eelkõige on tore see, et selles muusikaviktoriinis küsitakse küsimusi nii Eesti kui välismaa muusika kohta – Uno Naissoost Nubluni välja, aga tuuakse kampa ka, kuidas me muu maailmaga suhestume, näiteks kõlab seal Lady Gaga muusika ja nii edasi," lausus Killandi.

Avasaates võtavad mõõtu Lauri Liivi ja Hanna-Liina Võsa võistkond ning nende vastas Johan Randvere ja Maria Listra. Värske format toob aga stuudiosse teisigi armastatud Eesti muusikuid: Liis Lemsalu, Ott Lepland, Maarja-Liis Ilus, Koit Toome, korea, Genka, Tanja, Mihkel Mattisen, Merlyn Uusküla, Teele Viira, Silver Laas jpt.

Stuudios kõlab palju muusikat ning saate live-bändi veab Martin Trudnikov. "Ta on arranžeerinud kõik need vanemad lood uude kuube. Ta on teinud ära 150 uut väikest muusikalist katkendit."

Saadet juhib Birgit Sarrap. "Ta saab väga hästi hakkama," kiitis Killandi. "Ta on muusikat täis tüdruk!"

Nii jõuab 10. oktoobril vaatajate ette muusikal "Romeo ja Julia", mis aasta alguses Unibet Arenal esietendus. Lavale astuvad Jaagup Tuisk, Kaire Vilgats, Ott Lepland, Kalle Sepp, Wanda-Helene Ollep, Lauri Liiv, Jaagup Kreem ja paljud teised.

"See on uhke tükk ja meil tasub taaskord olla väga rõõmsad, see on ju Eesti meeste tehtud – Terminaatori muusikud, kes on selle muusika heliloojad, on ise laval , seal on Edmar Tuule orkester ja kõik need noored saavad seal väga erilise kogemuse, kuidas suurt lava haarata," lausus Killandi.

17. oktoobril näeb Tõrva linna 100. tähtpäevale pühendatud saadet, kus kuuleb George Gershwini ooperit "Porgy ja Bess", mis kõlas Tõrvas pea 30 aastat tagasi, tehes sellest väiksest linnast läbi ajaloo suurima klassikalise muusika vabaõhukontserdi toimumiskoha Eestis.

Kaheksanda oktoobrini oodatakse Eesti Laulu võistluslugusid. Killandi pani kõikidele osalejatele südamele, et lisaks muusikale on oluline mõelda, mida lavašõuga publikule pakutakse.

"See, et laulja laulda oskab Eesti Laulul, see on ju elementaarne, ilma hääleta lauljaga me minna ei saa. Aga tasub mõelda, mida ma seal laval teen: kuidas ma saan publiku enda poole nii kohapeal kui ka teleekraanil, kuidas ma saan anda seda energiat endast väljas," lausus ta.

Sel nädalavahetusel näeb saateid Stingist ja Tiit Kõrvitsast, kes tähistavad tänavu oma 75. sünnipäeva.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Terevisioon", intervjueeris Juhan Kilumets

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