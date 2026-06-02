Tõnu Timm: mu vanemad lootsid, et pojast saab mõne päris ameti pidaja

Muusik Tõnu Timm rääkis saates "Heli nälg", et lapsena harjutas ta kuus tundi päevas pilli ning ema ja isa itsitasid, et küll see läheb üle ja küllap ta lõpuks mõne päris ameti ka ära õpib, aga tänini ei ole seda juhtunud. Timmi sõnul tunnetab ta praegu, et on oma vanuseklassis üks viljakamaid autorilaulude kirjutajaid ja väljaandjaid.

"Hüüdnimega Tõun on lood nii, et Nõo koolis liitusime Tartu kunstikooli poistega ja tegime rokenrolli bändi. Sealt tuli laulja nimega Ardo, kes armastas eestikeelseid sõnu hääldada nii, nagu need võiksid häälduda inglise keeles. Muna kohta ütles ta mõun ja loomulikult Tõnust sai siis Tõun. Mulle see nimi absoluutselt ei meeldinud. Lootsin, et pääsen sellest nimest, kui ma lähen edasi õppima Tallinnasse, aga kõik need tragid ja targad Nõo õpilased tulid ju ka Tallinnasse ja tõid selle nime kaasa. Kui lõpuks mu oma ema mulle ka Tõun ütles, siis ma andsin alla," meenutas Tõnu Timm oma hüüdnime saamislugu.

Timm meenutas, et kui nad nüüd Jaanus Nõgistoga esinevad ja keegi talle Tõun või Nõgistole Nõka ütleb, läheb Nõgisto väga närvi. "Mis Tõun, ja mina ei ole mingi Nõka. Vaata passi, meiesugustele väärikas vanuses inimestele peab ütlema ikka täisnime. Nõka võib mulle öelda ainult Volk," muheles Timm.

1964. aastal sündinud Timm viidi praktiliselt kohe pärast sündimist Tartust 50 kilomeetrit Võrtsjärve suunas asuvasse uhiuude äsja valminud limnoloogiajaama, kus mõlemad tema vanemad töötasid. "Isa ja mu vanem vend toimetavad seal siiamaani, mu lapsepõlve kodu on alles."

Timmi isapoolne vanaisa oskas mitmeid pille mängida, oli Richard Ritsingu sõber ja oskas koori ees ka kätega vehkida. Timmi isa on elupõline koorilaulja ja ka tema võeti väikese poisina sageli koorilaagritesse kaasa. "Laulupeol seisin suurte meeste vahel ja laulsin kaasa, kõik laulud olid peas," muheles Timm.

Pilli harjutada on Timmile kogu elu meeldinud. "Ma olevat harjutanud pilli kuus tundi päevas. Ema ja isa itsitasid, et küll see üle läheb ja küllap ma lõpuks mõne päris ameti ära õpin, aga tänini ei ole õppinud," sõnas Timm, kes on jäänud kitarri juurde.

Timm on muusikas iseõppija. "Kui ma Nõo kooli lõpetasin, tahtsin kangesti muusikat minna edasi õppima, aga kuna mu baas oli väga nõrk, siis andsin endale aru, et ega ma kuskile sisse ei saa. Proovisin Ellerisse ja seal öeldi, et tule lauljaks, neid on väga vaja, nii et ma olen kaks kuud õppinud klassikalist laulu, siis võeti mind sõjaväkke," selgitas Timm.

Päris tööd ei ole Timm pidanudki tegema, sest on suutnud end muusikaga ära elatada. "Raadiotööd olen aastaid teinud. Malevakaaslane Lauri Saatpalu helistas mulle, et aita hädast välja, ta peab esinema minema, aga pole kedagi, kes saadet teeks. Ehmatasin väga ära, et ma ei oska ju seal midagi teha. Lauri julgustas, et ei peagi midagi rääkima, võta oma plaadid kaasa," meenutas Timm.

Praegu elab muusik Muhumaal ja seal on tal enda sõnul väga viljakas aeg. "Kolm aastat olen seal olnud ja igal aastal on mul ilmunud plaat. Tunnetan, et olen praegu oma vanuseklassis üks viljakamaid autorilaulude kirjutajaid ja väljaandjaid," tõdes muusik. "Ma teen õnnelikke laule."