Ansambel Sadu: tihe suvi kasvatas ja tegi tugevamaks

Möödunud aasta sügisel tõdes bänd "Hommik Anuga" stuudios, et on armumise faasis, kus kõik tundub ilus ja tahaks kogu aeg koos olla. Sellest ajast on antud ligi 90 kontserti. "Nüüd oleme faasis, kus see armumine hakkab üle minema, aga jõudmas sinna, et oleme otsustanud selle elu ikkagi koos veeta," rääkis bändi üks solistidest Sandra Sillamaa.

"Jätkuvalt on tore. Me jätkuvalt ootame neid hetki, kus me saame koos olla," lisas Sofia-Liis Liiv. "Aga seal on ka sügavam kiht. Päriselt valid, et tahad koos olla. Ei ole ainult lilled ja liblikad," märkis Sillamaa.

Bändi kitarrist ja laulukirjutaja Frederik Küüts lisas, et Sadu ise ning selle edu ja hoog ei tulene ainult nelja bändiliikme tegemistest, vaid suurt hoolt kannab selle eest ka kulisside tagune tiim. "See töökus ehitab üles selle, mis me ise tahame, et Sadu oleks. Lõpuks see, kuidas see vastu võetakse ja mis sellega tehakse, on ikkagi publiku teha. Me loome Sadu kontsertidel koos publikuga," rääkis Küüts.

Bänd tõdes, et möödunud suvel oldi justkui oma mullis. Vahel anti kuus kontserti nädalas ning selle kõige keskel oli vaja ka päris maailmaga kontakti hoida, tagasi maa peale tulla.

"Varjupool on see, et ühel hetkel mina tundsin, et tahtsin kõige selle juurest eemale. Lihtsalt koju, mina tahtsin laste juurde või olla ainult väikese seltskonnaga, oma sõpradega, sest natukene tekkis see efekt, et me oleme kõigi omad. Inimesed lihtsalt tulevad, küsimata kallistavad, jagavad isiklikke lugusid, mida on valus kuulata. Kuuled, aga ei saa aidata," rääkis Sillamaa.

"See on huvitav. See kasvatas ikkagi korralikult. Kasvatas ja tegi kindlasti kõige paremas mõttes tugevamaks. Ma olen veel tänulikum selle üle, mis meil on. Mis tööd meil on võimalik teha ja millest elu me ise elame," lisas Sillamaa. Koos märgiti, et enda eest hoolitsemiseks otsustati ka suvehooaja alguses, et autogramme ja pilte pärast kontserte ei jagata. Vastasel juhul ei pea nad suve lõpuni vastu, märkis Sillamaa.

Liiv toonitas, et see otsust ei tulenenud kuidagi nipsakusest või sellest, et ei taheta seda teha. "See ei tähenda, et me lihtsalt ei viitsi. Vaid see on nagu doominoefekt, et annad sõrme ja võetakse käsi või kogu keha. /.../ Me tõesti oleme tänulikud. See on nii äge, et nii paljud inimesed tahavad olla osa, aga meid on ainult üks," rääkis Liiv.

Viimase pooleteise aasta jooksul, mil bänd tegutsenud on, on saadud ka palju auhindu. "See on väga suur au. See ei ole ju tavaline, nii et seda ei saa võtta iseenesest mõistetavalt," märkis Liiv.

Ülejärgmisel nädalal ilmub Sadu teine plaat "Teine vaatus". Liiv tõi välja, et uuel plaadil on erilist rõhku pandud trummidele, mida mängib Robert Leht. "See plaat sai natukene teisiti tehtud ja mul on ülihea meel, et ma sain selles niimoodi osaleda. Ma lihtsalt loodan, et see lisab plaadile elu ja jõu. Mulle endale oli see väga huvitav," rääkis Leht.

Bänd on jõudnud esineda ka Lõuna-Koreas ja Belgias. Ees ootab ka käik Riiga. "Me natukene kompame. See kindlasti ei ole praegusel hetkel prioriteet, et tohutult eksportida. Kui on võimalusi käia, siis me võtame seda natukene ka meeskonna väljasõiduna. Ülitore on ka koos teises keskkonnas ja vaadata, kuidas muusika mõjub. Seni on hästi vastu võetud, kuigi meie muusika on väga tekstipõhine. Vaatame," sõnas Sillamaa.

"Hommik Anuga" on ETV eetris pühapäeval kell 10.00.