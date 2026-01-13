Marek Sadam: suurest tähesärast pole ma osanud kasu lõigata ega rõõmu tunda

Laulja Marek Sadam rääkis saates "Heli nälg", et muusikalise edu laineharjal olles ei saanud ta aru, kui ägedaid asju tema elus juhtus, kuid kõik see muutis ta elu ees veelgi tänulikumaks. Sadama sõnul pole ta siiski osanud suurest tähesärast kasu lõigata ega rõõmu tunda, vaid vaikselt edasi elanud.

Marek Sadam sündis 20. oktoobril 1978. aastal Viljandis. "Minu esimene mälupilt on ajast, kui ma olin kolmeaastane. Olin verandal ja lennuk sõitis me majast üle. Oli suvine õhtu, mul oli nukrus hinges ja millegipärast see nukrus hinges on alati mind saatnud," muheles Sadam.

Muusika on teda samuti kogu elu saatnud, tema ema laulis lauluansamblis ja isa mängis erinevates bändides. "Isal olid kodus lindid, plaadid. Minu meelest on ansambel Rock Hotel sündinud minuga täpselt samal ajal."

Koolis Sadam enda sõnul väga kirgas õpilane ei olnud. "9. klassis võtsin ennast kätte ja lõpetasin põhikooli neljade-viitega. Mul oli see keeruline lugu, et mu vanemad olid õpetajad. Kooliskäimine oli keeruline, sest ühest küljest on pressing õpilaste poolt ja teisest küljest õpetajate poolt. Ükskõik mis ma tegin, oli kodus juba teada enne kui ma koolist koju jõudsin, ja see oli kohutavalt väsitav ja frustreeriv, aga kuidagi ellu ma jäin," muheles Sadam.

Põhikoolis tegi Sadam koos sõpradega koolibändi. Muusikakoolis Sadam käinud ei ole, ja ka pilli pole kuigi usinalt harjutanud, kuigi noore poisina ta koolibändis kitarri mängis. "Kitarri ostis mu isa mulle mu ristiisa käest. Hiljem tutvusin inimestega, kes mängisid minust oluliselt paremini pilli ja siis ma ei näinud pilli harjutamisel üldse enam mingit mõtet," nentis Sadam.

Raadio on tema elus suurt rolli mänginud. "Televisioon on minu elust üldse ära kadunud, ma olengi raadiokuulaja. Kui mul on vaba hetk, siis kuulan raadiot või vaikust. Juba lapsena kuulasin palju raadiot," sõnas laulja.

N-Euro bänd tuli Sadama sõnul tema ellu väga õigel ajal. "Tänu sellele bändile sain palju reisida ja maailma näha. Samuti ennast laval välja elada, sest sellel bändil oli hoopis teine energia," meenutas Sadam.

Marek Sadam Autor/allikas: Pressimaterjalid

Sadama sõnul on ta väga tundlik ja võtab kõiki asju südamesse. "Põen kõikide oma lähedaste pärast, kui kellelegi tehakse liiga. Mulle on hästi kerge haiget teha. Mingil hetkel on kõik inimesed saanud sõimata või ka peksa, siis saad ka aru, et sina oled sina, ja sa pead ajama oma rida. Kui sa midagi tegema oled hakanud, ja mingitki sihti näed, siis tuleb edasi minna, sest seal metsade taga ootab sind ikkagi järgmine mets, aga võib-olla parem."

Esimese rahasumma laval olemise eest sai Sadam hoopis näitlejatöö eest. "Tegime väga amatöörlikku kooliteatrit Jüri Naelaga ja käisime lasteetendusi andmas. Olin ka Viljandi nukuteatris lootusetu näitleja. Muusika tegemise eest teenisin esimese raha arvatavasti gümnaasiumis tehtud koolibändiga."

Saksamaal läks N-Eurol väga hästi. "Olime muusikakanali Viva klubimuusika edetabelis 11 nädalat esikohal. Ameerikas käisin ka ja isegi andsin seal klubides kontserte. Kui ma nendes hetkedes elasin, ega ma siis ei saanud aru, kui äge värk see on. Suurest tähesärast pole ma osanud kasu lõigata ja rõõmu tunda, olen ikka edasi elanud."

Selleks, et suureks staariks saada, on Sadama sõnul vaja ka raha. "See on ikkagi suur äri. Õnne on vaja, aga väga palju on ikka inimeses endas ka kinni. Sa võib-olla ise ei taba õigel ajal õigeid asju ära. Väga kreisisid asju on elus juhtunud, aga see on eriline sinu jaoks, võib-olla sinu kõrval olevaid inimesi see ei huvita," tõdes muusik. "See kõik tegi mind elu ees veelgi tänulikumaks, kui ma enne seda olin."

"Praegu on lapsed mu kontsert. Mul on ka sellega väga vedanud, et mul on palju erinevaid muusikuid, kellega ma kontserte annan. Elu ei tohi seisma jääda," sõnas Sadam.