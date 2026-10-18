Sven Lõhmus: välismaale jõudmiseks pead Eestis olema number üks artist

Produtsent Sven Lõhmus rääkis "Hommik Anuga" stuudios, et Eesti popmuusika suurim omapära on eesti keel, mida tuleb väärindada. Ta lisas, et noored saavad selle vajalikkusest juba ise aru.

Lõhmus tõdes, et bändi 30. sünnipäeva tähistada, on äge tunne. "Esiteks see, et oled 30 aastaga oled kuhugi jõudnud. Kui kunagi bändi alustasid, siis ei teadnud üldse, mis saama hakkab. Kas need triibuliste soengutega tüübid vajuvad üldse unustuste hõlma või mis edu neid üldse kunagi saadab," rääkis Lõhmus, kes käis triibulise soenguga ka oma kindlustusmaakleri tööd tegemas.

"Pidin kindlustama sõiduautosid ja firmade liikuvat vara. Kui ma sellise soenguga tööle läksin, siis ülemus ütles mulle alati, et ole hea, pane ülikond ka selga," meenutas Lõhmus. "Ilmselt, et ma päris tolbaka muljet ei jätaks. Ma töötasin ka muusikapoes ja välisministeeriumis, aga tänu Black Velvetile jäi minu töökarjäär üsna lühikeseks. Kui hakkasid suvetuurid ja kontserdid peale tulema, siis see kontoritöö ei olnud enam minu jaoks võimalik," märkis Lõhmus.

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Lõhmuse kõige esimene bänd oli aga nimetu duo, mille moodustasid Sulev Lõhmus trummidel ja Sven Lõhmus akordionil. "Olime Lõhmuste perebänd ja täitsime sünnipäevad ja koosviibimised muusikaga. Sellise kooslusega saab väga palju erinevaid laule teha. Meil tuli kaks või kolm albumit välja ehk siis kasseti peale salvestatud laulude kogumikku. Meie repertuaar koosnes popist ja rokist. Seal oli kõike," naeris Lõhmus.

Black Velveti juubelit tähistatakse koos paljude teiste artistidega aasta lõpus toimuval suurkontserdil, mis on jätk möödunud aastal toimunud Lõhmuse enda tööjuubeli kontserdile. Tänavusel kontserdil kõlab ka kodumaist popmuusikat, mille autoriks pole Lõhmus.

"Eesti popmuusikale on ainuomane eesti keel. Meie ilusat eesti keelt peab väärindama, see on meie trump. Ma olen aru saanud, et juba noored tipptegijad väärindavad eesti keelt hoopis teistmoodi. Keegi ei mõtle selle peale, et ma teen ainult inglise keeles ja mind ei koti üldse Eesti turg. Nad saavad aru, et tegelikult on see võimatu missioon. Võib olla võimalik, aga üliväikese protsendiga. Eesti on sinu jaoks oluline. Kui sa tahad siit välja minna, siis pead olema Eestis number üks artist," rääkis Lõhmus.

"Eesti keeles lauluteksti kirjutamine on väga raske. Ei ole kerge, sest ka mina teen demosid inglise keeles. Sellepärast, et inglise keeles on mugav teha: silbid on lühikesed, sõnad on lühemad. Eesti keeles demo sisse lauldes hakkad sa mõtlema selle peale, mida sa laulad. Päris seosetut teksti ei saa laulda," märkis ta.