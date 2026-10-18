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ETV2 eetrisse jõuab 40. Pärnu filmifestivali publiku lemmik "Donbassi viimane Prometheus"

Tele
Donbassi viimane Prometheus
Donbassi viimane Prometheus Autor/allikas: pressimaterjal
Tele

Viiest filmist koosneva kava hulgast said vaatajad valida ka oma lemmiku. Enim hääli kogunud dokumentaal "Donbassi viimane Prometheus" pärjatakse publiku lemmiku auhinnaga ning ETV2 toob filmi eetrisse.

40. Pärnu filmifestival saab lisaks kinosaalidele jälgida ka ETV2, Jupiteri ning ERR-i kultuuriportaali vahendusel.  Viie filmi hulgast sai publik valida oma lemmiku.

Tänavuse auhinna võitis Ukraina režissööri Anton Shtuka dokumentaalfilm "Donbassi viimane Prometheus". Dokumentaalne eepos kangelastest, kes nii öösel kui ka päeval kaitsevad pea sajandivanust elektrijaama. Müütiline jõujaam peab jääma ellu nagu Prometheus, kes kinkis inimestele valgust ja soojust.

"Donbassi viimane Prometheus" on ETV2 eetris pühapäeva õhtul kell 22.00. Kell 19.30 näeb ETV2 ekraanilt ka festivali aupalkade jagamist.

Filmifestival kestab 24. oktoobrini. Kõik filmid on vaadatavad ka Jupiteris.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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