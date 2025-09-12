"Terevisiooni" nädala hoidis: Tarrvi Laamanni Reggae Tarrvi kaste

Selle nädala hoidiseks valis "Terevisiooni" toimetus Tarrvi Laamanni Reggae Tarrvi kastme, mille peaosatäitjaks on üliterav Scotch Bonnet tšillipipar. Kastme aitas valmis meisterdada Ragne Värk, kes tõi stuudiosse ka omatehtud magusaid hoidiseid.

"Väga põnev retsept. See on pigem nagu kaste, see ei ole hoidis, sest seda me ei kuumuta. Kastet sobib panna ka marinaadiks," ütles Naistelehe köögitoimetaja Ragne Värk. "Kui ma tahaksin kastet natuke kauem säilitada, siis ma võib-olla ka kuumutaksin, siis maitsed ühtlustuvad."

Kastmes on kasutatud Scotch Bonnet tšillit, mis on väga tugev ja mida meie poodidest on väga raske leida. Tšilli on nii terav, et kui sellega toimetada, peaks kindlasti kindaid kandma. "Kastmes saab selle pipra asendada Habanero tšilliga, jätame seemned sisse, siis annab natuke rohkem vürtsi," ütles Värk.

"Jõulud ei ole enam kaugel ja see on väga kihvt söödav kingitus väikestesse purkidesse pandult," tõdes Värk.

Reggae Tarrvi kastme autor on kunstnik Tarrvi Laamann, kes sai inspiratsiooni Jamaica kohalikust kastmest. 16 komponendiga hoidis peaks keldris säilima vähemalt seitse aastat.

"Kõik asjad, sibulad, ingver, tšilli ja muu tuleb panna kannmikserisse ja ühtlaseks massiks purustada."

Värk andis ka ühe hea nipi. "Kui vürtspipra, tüümiani, musta pipra maitse on kapis seistes lahjemaks läinud, võiks need kuival kuumal pannil ellu äratada. Paar minutit kuumutada, ja juba tunned, kui pannilt tulevad imelised aroomid. Kõige parem purustaja on kohviveski," sõnas Värk.

Hoidistamisel on väga tähtis purkide puhtus. "Eelnevalt tuleb need väga korralikult puhastada ja steriliseerida, kui tahate, et need säilivad pikemat aega. Mina kuumutan purke veel ka ahjus ja määrin purgisuu ja kaane ka viinaga kokku, et oleks täiesti kindel. See on mu vanaema tarkus ja seda tuleb kuulata," nentis Värk.

"Seda kastet oli väga lihtne teha. Kõik ained läksid kannmikserisse, see oli nagu hetketöö, aga maitseb väga hästi," tõdes Värk.