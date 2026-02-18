Lia Virkus: potitäis suppi on kõige odavam viis süüa valmistada

X!

Kokaraamatute autor Lia Virkus rääkis "Huvitajas", et odavaim viis süüa valmistada on teha pajatäis suppi, mida saab kuumalt kaanega purki panna ja nii ka külmkapis säilitada.

"Potitäis suppi on kõige odavam viis süüa valmistada. Ma püüan iga nädal pajatäie suppi teha ja tihtipeale panen karbiga suppi ka sügavkülma. Ka tavalises külmikus säilib oma tehtud supp julgelt nädal aega," nentis paljude kokaraamatute autor Lia Virkus.

Näiteks külasupi paneb Virkus kuumalt kaanega purki ja seejärel külmikusse, kus supp säilib koguni kuu aega. "Hapukapsasupp samamoodi," lisas Virkus. "Olen ka pajaroogasid kuumalt purki pannud ja siis külmkappi."

"Mu maitsemeel kogu aeg areneb ja kasvab, leian kogu aeg uusi maitseid," tõdes Virkus.

"Mulle ei meeldi süüa tehes lisaliigutusi teha, mida kiiremini ja lihtsamalt toit valmib, seda parem," ütles hobikokk ja kokaraamatute autor Terje Tartes.

Virkus keedab supipuljongi alati ise. "Mina keedan alati kõik koos. Panen kondiga liha potti ja pärast tükeldan liha kondi küljest. Kalasupile teen ka puljongi ise. Panengi roogitud kala potti, alati kalapea ka. Teine variant on osta lõhesupikogu, mida võib ka soodsalt turult või poest saada. Kalapuljong valmib vaid poole tunniga. Kui on tõesti väga kiire, kodus pole supikogu ja ma ei jõua poodi, siis olen teinud ka nii, et keetmise lõpus lisan supile 400 grammi lõhefileekuubikuid. Sealt tuleb nii palju rasva, et eraldi puljongit pole vajagi," nentis Virkus.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Huvitaja", saatejuht Krista Taim

