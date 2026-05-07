Kokkav Roosa Pipar: suutsime krõmpsuva naadisalatiga ka meeste meelt muuta

Kristi Reimets ehk kokkav suunamudija Roosa Pipar valmistas "Terevisioonis" krõmpsuva punase kapsa-naadi salati, mis sobib ideaalselt grill-liha kõrvale, aga ka lihtsalt niisama söömiseks. Reimetsa sõnul suutsid nad naadisalatiga ka meeste meelt muuta.

"Naat on roheline nagu petersell, ega tal mingit erilist maitset ei ole. Kui naati pole, võib salatisse vabalt peterselli panna. Salatisse läheb punane kapsas, õun, meie oma nuikapsas, naat, kõrvitsaseemned, kuivatatud jõhvikad ja pähklid. Peale teeme oliiviõli-veiniäädika kastme," ütles Kristi Reimets ehk kokkav suunamudija Roosa Pipar.

Kõik komponendid tuleb tükkideks lõigata ja kokku segada. "Me viimane kord grillisime ja meil kartulit ei olnudki, salat tegi oma töö ära. Isegi mehed sõid, alguses küll pipardasid natuke, aga siis ütlesid, et kõlbab süüa küll. Nii et naadisalatiga suutsime ka meeste meelt muuta. Seda salatit võib ilma grillita ka süüa. Vahel teeme seda õhtusöögi kõrvale, sest see on nii hea ja krõmps, seisab külmkapis päevi, sealt on hea võtta, võtad järgmisel päeval tööle kaasa," tõdes Roosa Pipar.

Jõhvikad võiks ka tükkideks lõigata, see annab salatile mõnusat magusust. "Kõrvitsaseemneid võib mõnuga lisada. Mina panin salatisse tavalisi soolapähkleid, mis poes müüakse," lisas Roosa Pipar.

Kastme jaoks segas kokkav suunamudija purgis kokku oliiviõli, veiniäädika, kaks teelusikat Dijoni sinepit, soola, punet ja suure teelusikatäie mett. "Siis purgile kaas peale ja raputad kuni kaste emulgeerub ja läheb paksuks."

"Seejärel valad kastme salatile ja segad läbi. Alguses tundub kastet vähe, aga tegelikult polegi kastet väga palju vaja, sest siit hakkavad mahlad välja tulema," nentis Roosa Pipar.