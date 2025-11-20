Eesti Laulu finaalkontserdi piletid on nüüd müügil

Eesti Laul 2026 suur finaalkontsert toob 14. veebruaril Unibet Arena lavale 12 eriilmelist artisti ja selgitab meeldejääva õhtuga välja Eesti Laulu võitja. Piletid finaalkontserdile on tänasest müügil Piletitaskus.

Eesti Laulu finaalkontsert toob kokku kodumaise muusika tipud ja publiku ette astuvad 12 võistlejat. Suurejoonelist õhtut juhivad esmakordselt koos Karl-Erik Taukar ja Korea. Muusikat täis õhtusse on oodata ka mitmeid üllatusesitajaid.

Oma lemmikut saab igaüks kohapeale toetama tulla, sest piletid õhtusele kontserdile on sellest neljapäevast müügil. Finaalkontserdile saab Piletitaskust soetada nii iste- kui ka seisukoha, valikus on erinevas hinnaklassis piletid parteris ja kahel tasandil.

"Eesti Laulu kohapealne melu on midagi, mida elamuse pärast kindlasti tasub kogeda. Saalitäis inimesi kaasa elamas on võimas tunne nii publikule kui ka kõikidele artistidele," kirjeldab Eesti Laulu finaali elamussaadete peatoimetaja Karmel Killandi.

Fännide rõõmuks on ka seekordsel finaalkontserdil võimalik artiste näha kõigest paari meetri kauguselt, lava ees asuvast fännitsoonist.

"Fännitsooni piletid on varem kiiresti läbi müüdud. Seetõttu tasub nende soetamisega kiirustada," soovitab Eesti Laulu produtsent Riin Vann. Ta lisab, et ka tänavu kohtuvad artistid kontserdi eel kaasaelajatega autogrammitunnil.

Eesti Laul 2026 finaalis astuvad üles:

Ant x Minimal Wind

Clicherik & Mäx

Getter Jaani

Grete Paia

Laura Prits

Marta Pikani

Noep

Ollie

Robert Linna

Stockholm Cowboys

Uliana Olhyna

Vanilla Ninja

Eesti Laul 2026 võistluslugusid kuuleb esmakordselt juba 4. detsembril kell 20 ETV erisaates "Eesti Laul 2026. Start". Kõik lood on seejärel leitavad Jupiteris.