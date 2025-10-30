Eesti Laul 2026 esimesed finalistid on selgunud

Eesti Laulu konkursile esitati tänavu 171 lugu, neist finaali pääseb 12. Kuus esimest osalejat avaldas "Ringvaade" neljapäeval, ülejäänud kuus tehakse teatavaks reede õhtul.

Eesti Laul 2026 finaalipääsu on taganud (tähestikulises järjekorras):

Grete Paia "Taevas jäi üles"

Autorid: Grete Paia, Jorma-Jan Erik, Gevin Niglas, Ragnar Sepp

Marta Pikani "Kell kuus"

Autor: Marta Pikani

Noep "Days Like This"

Autorid: Andres Kõpper, Vallo Kikas, Yvonne Dahlbom

Ollie "Slave"

Autor: Oliver Mazurtšak

Uliana Olhyna "Rhythm of Nature"

Autorid: Uliana Olhyna, Ariana Arutjunjan

Vanilla Ninja "Too Epic To Be True"

Autor: Sven Lõhmus

Eesti Laul 2026 saadet juhivad uue tandemina Korea ja Karl-Erik Taukar. Saatejuhtide õlule jääb sel korral nii ETV saade "Start" detsembris kui ka suur finaalkontsert veebruaris. "Võin südamerahuga ennustada, et maksumaksja saab meie duo näol igati stiilse ja kvaliteetse õhtujuhiteenuse," on Karl-Erik Taukar veendunud.

Eesti Laulule esitatud lugusid hindas 34-liikmeline žürii koosseisus: An-Marlen, Andrei Zevakin, Andres Aljaste, Ave Sophia Demelemester, Eda-Ines Ettim Eleryn Tiit, Eva Palm, Evelin Võigemast, Frederik Küüts, Grete Kuld, Henri Laumets, Indrek Sarrap, Isabella Runge, Kaarel Sein, Kadi-Maarja Võsu, Karl Ander Reismann, Kristo Veinberg, Magnus Müürsepp, Maian Kärmas, Marek Miil, Maris Järva, Maris Kõrvits, Meelis Kompus, Mihkel Sirelpuu, Neit-Erik Nestor, Petr Sushkov, Rahel Ollisaar, Ramo Teder, Raul Ojamaa, Robert Kõrvits, Sander Allikmäe, Sander Varusk, Teet Kask, Ülar-Johannes Palm.

Eesti Laul 2026 võistluslugusid kuuleb esimest korda 4. detsembril "Start" saates ETV-s ja Jupiteris. Eesti Laul 2026 finaalkontsert toimub 14. veebruaril Unibet Arenal.