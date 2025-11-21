Ant Nurhan: kavatsen jätkata ka edaspidi Eesti Laulul osalemist

Laulja Ant Nurhan kinnitas "Ringvaates", et Eesti Laulu võitmine on tema suur unistus ning kuigi igal aastal ta võib-olla sellest osa ei võta, siis kavatseb ta jätkata seal osalemist.

Kelli-Karita Jefimov ütles, et tema oli "Eesti laulu" teise koha üle väga õnnelik. "Ma ei olekski tahtnud nii suurt ampsu võtta ja Eurovisioonile minna, aga Andrei ikka vahepeal mõtles, et ükspuha mis aastal sa lähed, ikka tuleb keegi tugevam ette," kinnitas ta ja lisas, et kuna Eesti Laulul astus ta esimest korda lauljana kohe suurtel lavadel üles, siis oli see tegelikult väga pöörane asi. "Siiamaani taastun sellest."

Ant Nurhan seevastu ütles, et tema oli eelmise aasta viienda koha pärast väga kurb. "Ma nutsin järelpeol nende süles kaks tundi, see oli suur pettumus, aga saime üle," kinnitas ta ja mainis, et tema lootis ka ikkagi võita. "Aga vähemalt rahvahääletusel saime kolmanda koha, minu jaoks on Eesti Laulu võitmine suur unistus, mida ma ei ole veel täitnud, ma ei tea, kas ma olen see, kes lõpuks läheb igal aastal ja jääb alati teisele või kolmandale kohale."

Igal aastal Nurhan ilmselt Eesti Laulul ei osale, kuid ta plaanib jätkata seal osalemist. "See kõlab väga egoistlikult, aga enne eelmist aastat ei olnud mul kaotamisega kogemusi, ma tegin WAF laulukoolis "Best of WAF'i", selle võitsin, käisin superstaaris, mis oli ka raske, aga ikka võitsin."

Esimene Eesti Laul, mis käis Eurovisioonil, mida Ant Nurhan juba Türgis elades tähele pani, oli Ott Leplandi "Kuula". "Esimest korda ma panin tähele, et see on eesti keel, see oli nii nunnu ja meloodiline, mitte ainult lugu ise, vaid see, kuidas hääldused käivad."