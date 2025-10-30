Eesti Laul 2026 toob saatejuhtidena kokku Korea ja Karl-Erik Taukari

Tuntud sõnameister Korea sai saatejuhtimise ristsed Eesti Laul 2025 finaalkontserdil. Mitmetes meelelahutussaadetes särav Karl-Erik Taukar juhtis Eesti suurimat muusikasündmust viimati 2020. aastal.

Kuigi kaks artisti pole varem kunagi lava jaganud, jagub neil teineteise kohta vaid kiidusõnu. "Kui meil, eestlastel, oleks oma James Bondi vaja, siis Taukar oleks peamine kandidaat – filmilik profiil, atleetlik rüht, enesekindel ja artikuleeritud," kirjeldas Korea oma partnerit lisades, et Taukar tüürib Eesti vaadatumaid telesaateid nii ladusalt ja loomulikult, et muutub omaette kategooriaks. "Produtsendid ei otsi uusi saatejuhte, vaid järgmist Taukarit. Klass omaette."

Varem Piret Krummi ja Tõnis Niinemetsaga Eesti Laulu lava jaganud Karl-Erik Taukar sõnab uue partneri kohta, et teab teda eeskätt küll kärehäälse riimimeistrina räppansamblist 5miinust, aga viimane Eesti Laul näitas Koread ka täiesti uuest küljest.

"Nagu me kõik selgelt varakevadel ETV-st nägime: mees on tele-eetrisse sündinud ja juhib ka suurt rahvapidu nagu oma räpisalmi – teravalt, hoogsalt ja hea maitse osas kompromisse tegemata."

Saatejuhtide õlule jääb sel korral nii ETV "Start" saade detsembris kui ka suur finaalkontsert veebruaris. "Võin südamerahuga ennustada, et maksumaksja saab meie duo näol igati stiilse ja kvaliteetse õhtujuhiteenuse," on Taukar veendunud.