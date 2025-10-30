Järvis-Milder Vanilla Ninja võistlusloost: selles on midagi clubkungfulikku

Esimesena kuulis "Ringvaates" edasipääsust Piret Järvis-Milder, kes jagas bändikaaslastega rõõmusõnumit videokõne teel. "Appi! Nii lahe!" rõõmustas Lenna Kuurmaa. "Mul on väga suur heameel, sest ma nägin unes, et nii võiks minna."

Kord juba Eurovisioonil käinud Vanilla Ninja esindas 2005. aastal Šveitsi lauluga "Cool Vibes". Toonasest koosseisust on bändis endiselt tegevad Lenna Kuurmaa ja Piret Järvis-Milder.

"Tahaks küll uuesti minna," tunnistas Järvis-Milder. "20 aastat hiljem oleks nii äge seda uuesti kõike hoopis vanema, targema ja teadlikumana läbi teha. Tol ajal olime niigi bändina väga suures sõiduvees, suuri telesõusid ja asju oli meil väga palju, mistõttu see siis võib-olla ei tundunud isegi nii eriline. Praeguses hetkes oskaks mina kindlasti palju rohkem hinnata seda kogemust," sõnas ta.

Kuurmaa märkis, et tema jaoks oli ka toonane osalemine väga eriline. "Mina mäletan oma emotsioone, et suhteliselt eufoorilised olid need. Sellist tuhat protsenti rõõmu. Ma mäletan just poolfinaalist finaali saamist – lipp oli käes ja jooksime seal. See oli ikka väga võimas ja mõnus tunne."

Bändi võistluslugu "Too Epic to Be True" on Järvis-Milderi sõnul värske kõlaga helge lugu. "Aga samal ajal on midagi on clubkunfulikku selles ka," tõstis ta loolt saladusteloori. "Kui ma esimest korda demo kuulsin, siis mul tekkis kohe selline soe tunne," lisas Kerli Kivilaan.