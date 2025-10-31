Kõik Eesti Laul 2026 finalistid on ​teada

Eesti Laul 2026 finaali pääseb võistlema 12 lugu. "Olen tohutult tänulik ja rõõmustan, et Eesti Laulul on tagasi nii võistluse veteranid kui ka andekad omanäolised uued lauljad ning igapäevaselt meie südametes olevad ägedad artistid. Eesti vanim telelauluvõistlus on endiselt elujõus ja populaarne. Konkurents oli sel aastal tihe, mida näitab ka sedavõrd vägev ja kirju finaali koosseis," sõnab elamussaadete peatoimetaja Karmel Killandi.

Eesti Laulu tänavuste finalistide seas on lausa neli artisti, kes käinud Eurovisioonil. Tagasi konkursil on ka mitmed varasemad lemmikud ning kõrvuti nendega muusikud, kes varem Eesti Laulu laval ei ole käinud. 12 finaali jõudnud loost on neli eestikeelsed, seitse inglise keeles ning ühes laulus kõlab kõrvuti eesti ja ukraina keel.

Reedel avalikustatud Eesti Laulu finalistid:

Ant x Minimal Wind "Wounds (Don't Wanna Fall)"

Autorid: Taavi-Hans Kõlar, Paula Pajusaar, Ant Nurhan, Katrina Merily Reimand Clicherik & Mäx "Jolly Roger"

Autorid: Max Õispuu, Erik Soasepp, Jānis Jačmenkins Getter Jaani "The Game"

Autor: Sven Lõhmus Laura Prits "Warrior"

Autorid: Laura Prits, Edgars Jercums, Jānis Jačmenkins Robert Linna "Metsik roos"

Autor: Robert Linna Stockholm Cowboys - Stig Rästa, Victor Crone "Last Man Standing"

Nendega liituvad finaalis:

Grete Paia "Taevas jäi üles"

Autorid: Grete Paia, Jorma-Jan Erik, Gevin Niglas, Ragnar Sepp Marta Pikani "Kell kuus"

Autor: Marta Pikani Noep "Days Like This"

Autorid: Andres Kõpper, Vallo Kikas, Yvonne Dahlbom Ollie "Slave"

Autor: Oliver Mazurtšak Uliana Olhyna "Rhythm of Nature"

Autorid: Uliana Olhyna, Ariana Arutjunjan Vanilla Ninja "Too Epic To Be True"

Eesti Laulu produtsendi Riin Vanni sõnul ootab kõiki finaliste nüüd ees tihe ja töine aeg, sest juba 4. detsembril tulevad võistluslood avalikkuse ette koos muusikavideotega. "Soovin kõikidele muusikutele juba praegu palju õnne, sest ainuüksi finaali jõudmine on suur samm. Meid ootab ees põnev ühine teekond, sest kuigi finaalini on aega kolm kuud, siis ettevalmistustega alustame kohe."

Eesti Laul 2026 võistluslugusid kuuleb esmakordselt 4. detsembril "Start" saates ETV-s ja Jupiteris. Eesti Laul 2026 finaalkontsert toimub 14. veebruaril Unibet Arenal. Eesti Laul 2026 juhivad uue tandemina Korea ja Karl-Erik Taukar.

Eesti Laulule esitatud lugusid hindas 34-liikmeline žürii koosseisus: An-Marlen, Andrei Zevakin, Andres Aljaste, Ave Sophia Demelemester, Eda-Ines Ettim Eleryn Tiit, Eva Palm, Evelin Võigemast, Frederik Küüts, Grete Kuld, Henri Laumets, Indrek Sarrap, Isabella Runge, Kaarel Sein, Kadi-Maarja Võsu, Karl Ander Reismann, Kristo Veinberg, Magnus Müürsepp, Maian Kärmas, Marek Miil, Maris Järva, Maris Kõrvits, Meelis Kompus, Mihkel Sirelpuu, Neit-Eerik Nestor, Petr Sushkov, Rahel Ollisaar, Ramo Teder, Raul Ojamaa, Robert Kõrvits, Sander Allikmäe, Sander Varusk, Teet Kask, Ülar-Johannes Palm.