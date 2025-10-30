X!

Eesti Laulu finaali pääsenud Noep: tunnen, nagu mul oleks sünnipäev

Eesti Laulu finaali pääsenud Noep ehk Andres Kõpper sõnas, et kuigi ta varem mitme bändiga Eesti Laulu osalenud, tundis ta sel aastal esimest korda soovi sooloartistina Eurovisioonile püüelda.

"Väga lahe!" rõõmustas Kõpper, kui talle "Ringvaates" uudis teatavaks tehti. "Mul on natuke selline tunne, nagu mul oleks sünnipäev ja hommikul on tuldud voodisse õnne soovima."

Kõpper on Eesti Laulul ansamblite Tenfold Rabbit ja Meelik koosseisus varemgi osalnud. Seekord astub ta lavale üksinda. "Nüüd tuli õige tunne sisse," põhjendas ta otsust esimest korda sooloartistina konkursist osa võtta. "Ma teen väga palju asju sisetunde järgi. Siiamaani ei ole olnud sellist tunnet, et peaks minema. See aasta oli õige hetk."

Võistluslugu "Days Like This" on Kõpperi sõnul väga isiklik. See räägib lootusest ja lähedasele inimesele toeks olemisest. "Praegu on terves maailmas igatepidi tormilised ajad. Ma arvan, et selline positiivne noot – mitte minnes liiga läägeks – on vajalik," avas ta loo tausta.

Rõõmusõnumi aitas "Ringvaates" Noepile öelda muusik Karl Killing. "Mina arvan, et Andres on täpselt sellises kohas, kus ta peakski sinna minema, sest ta on artistlikult nii küps ja valmis ka võiduks. Olen seda lugu kuulnud. Väga hea lugu on. Ma loodan, et sa näitad laval enda õiget Noepi ja jääd selleks, kes sa oled, sest ma arvan, et see lähebki kõige paremini peale," kiitis ta kolleegi.

Nüüd hakkab Kõpperi sõnul töö pihta, sest Eesti Lauluga ta piirduda ei taha. "Meie eesmärk on ikkagi minna Eurovisioonile: meil on kõik plaanid selle järgi tehtud."

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Ringvaade"

