Toitumisnõustaja Jaana Hansman valmistas "Terevisioonis" tervislikumad piparkoogipallikesed, mis koosnevad kiudainerikkast datlist, pähklivõist ja piparkoogivürtsidest. Hansmani sõnul pole need siiski null-kalori maiustused.

"Need on tervislikumad pallikesed, kuhu ma panen sisse erinevaid piparkoogimaitselisi jõuluvürtse ja siis see meenutab piparkoogitainast," ütles toitumisnõustaja ja -terapeut Jaana Hansman.

Pallikeste magustajaks on datlid ja pähkli- ja seemnevõi. "Kasutame tervist toetavaid elemente, kust me saame kiudaineid ja rasvhappeid," nentis Hansman. "Kasutan kaneeli, musta pipart, ingverit, nelki, muskaatpähklit ja kardemoni."

Hansman pani eelnevalt leotatud ilma kivideta datlid blenderisse ja lisas ka pähklivõi-tahhiini segu ning kaerajahu. "Lisan ka toorkakaopulbri ja enda pärast panen natuke ka taimset proteiinipulbrit. Seda ei pea panema, inimesed millegipärast kardavad seda, aga sealt saab ju valku," nentis Hansman. "Segu peaks blenderdades muutuma ühtlaseks vormitavaks tainaks."

"Kui segu on liiga kuiv, pange juurde pähklivõid, aga kui liiga plögane, siis lisage jahu. Kui tainas on liiga vedel, olen segu vahel ka sügavkülma pannud ja pärast katnud siis šokolaadiga. Kui mass on ära sulanud, on see pallike seest pehme," juhendas toitumisnõustaja.

Pallikest ei pea katma šokolaadiga, vaid seda saab teha ka röstitud mandlilaastude, hakitud sarapuupähkli, külmkuivatatud marjade või kakaoga.

Pallike meenutab piparkoogitainast ja jääbki pehmeks. "Vürtsid annavad piparkoogi maitse, aga need pole siiski null-kalori maiustused," tõdes Hansman.