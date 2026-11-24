Hiljuti sattus Valgamaal Rõõmu talu lambakari huntide rünnaku alla. "Hundid, kes seni olid lihtsalt jälginud olukorda, otsustasid rünnata. Lammaste juures oli tol hetkel üks vana koer ja üks noorem. Inimesi ei olnud ammu liikunud, sest me olime reisil. Öösel ilmselt kaheksakesi rünnates oli huntidel arvuline ülekaal nii suur, et koerad hindasid, et nad vastu ei saa ja jooksid lauta sisse," kirjeldas Rõõmu talu perenaine Liilia Tali hirmsat sündmust.

Hundid sõid kaks lammast ära. "Enamasti oli kõrist väga täpselt tapetud, aga oli ka lambaid, kellel oli tagant väga koledasti rebitud ja tuli lihtsalt hukata. Näiteks lammas, kellele oli üks jalg ära söödud," nentis Tali.

Kui Tali koju jõudis, oli kaotus talle juba teada, karjast oli puudu 20 lammast.

"Meil on nii vaprad ja tublid lapsed, kes kutsusid naabrid appi, kui oli vaja hädatappu teha, loomad tuli läbi sorteerida, utiliseerida. Vigastatud loomad välja võtta, teised lauta ajada, see oli väga suur töö, mis sai koos kogukonnaga tehtud," on Tali abilistele väga tänulik.

Perenaise sõnul oli huntide kohalolu kogu aeg tunda, aga neil oli nii kindel tunne, et meie karja nad ei saa tulla. "Siiamaani oli see heidutus kogu aeg piirini. On koerte ala ja selle ala piirist algab hundi ala. Koerte piir oli vastu huntide piiri. Selge on see, et kui see murdepunkt on ületatud, on oodata uut rünnakut. Siis tegime nii, et olgu hammas hamba vastu ja tõime kõik oma koerad siia," nentis Tali.

Rõõmu talu karja valvab seitse koera ja üldiselt käib töö paarikaupa.

Uue rünnaku saabudes jäid alla hundid ja üks hunt ei pääsenudki eluga. "Kogu see situatsioon ei ole tegelikult tavaline. Ma arvan, et see on Eestis ka esmakordne, et koerad hundi murravad. Koerad said aru, et hunti pole võimalik ainult heidutada, vaid ka murda. Need on spetsiifilised koerad, kes on keskendunud kiskja heidutusele ja kui kiskja satub nende territooriumile, nad ka murravad. Koerad ei ole inimesele ohtlikud," selgitas Tali. "Neil on väga terve närvisüsteem."

"Asju, mida karjavalvekoer peab teadma, on päris palju. Koer peab austama elektrikarjust, liikuma koos karjaga, ta ei või maha jääda ega joosta ette, ei või karja juurest ära minna uusi alasid avastama," tõi Tali välja.

Päeval koerad puhkavad, aga hämaruse saabudes hakkavad kammima karjamaa servi. "Kui kuskil mingi krabin on, tormavad esmalt suured isased ja emased lähevad järgi."

Perenaisele teeb muret uus suvi. "Mul on palju karju ja ma pean koerad jagama kahekaupa karjadesse. Mul pole nii palju koeri, kui vaja. 12 kuud ja seitse päeva nädalas sööb iga koer ligi kilo kuivtoitu ja rohkem koeri ma lihtsalt pidada ei jõua," selgitas Tali. "Olen nüüdseks kasutusele võtnud kõik ennetusmeetmed, mida loomakasvataja saab maapiirkonnas kasutusele võtta. Ma leian, et nüüd ma vajan abi."

Tali sõnul kaitseks teda kiskja ohjamine. "Kui need hundid, kes on aasta-aastalt oma kogemustepagasit täiendanud, jäävad metsa, siis põhimõtteliselt pole mitte millegagi võimalik hoida ära uusi rünnakuid," tõi Tali välja.