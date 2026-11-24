Näitleja Mari Abel rääkis saates "R2 Hommik!", et esimest korda end filmis "Mind ei ole sinuta" suurelt kinoekraanilt vaadata oli omamoodi skisofreeniline ja õudne, nagu kargaks iseendale näkku. Abeli sõnul on filmil küll väga ilus pildikeel, aga filmi teema on sünge ja valus.

"Film on kahest õest, kes on väga lähedased olnud, aga filmis me näeme neid täiskasvanutena üksteisest eemaldunutena. Miks, seda otseselt filmis ei näe. Traagilise sündmuse tagajärjel hakkavad nad suhtlema," ütles psühholoogilise draama "Mind ei ole sinuta" üks peaosalisi Mari Abel.

Abel meenutas, et filmi esimene võttepäev oli neil Eva Kolditsaga ühes kaunis Lõuna-Eesti paksus ürgmetsas kesk sõnajalgu. "Saime ka ühe sahmaka vihma kaela, aga filmile see loodusstiihia ja vihm tuli kasuks ja mängis kaasa. Filmis on hästi ilus pildikeel, operaator on Erik Põllumaa."

Abeli tegelaskuju nimi filmis on ka Mari. "Ta on õpetaja nagu ka tema õde, keda filmis mängib Eva Koldits. Mina olen rohkem kunsti kalduvustega, Eva loodusõpetuse ja bioloogiaõpetaja. Minu tegelast tabab väga ränk kaotus ja selle tõttu hakkab hargnema kõik järgnev, mis ei ole kerge ja lihtne."

Võttepäeva lõpus püüavad kõik Abeli sõnul oma rollist välja tulla. "Väike nali käib asja juurde, muidu läheks päris hulluks. Olen tähele pannud, et mul hakkab hiljem kuskilt alateadvusest emotsioone, mälestusi, mõtteid ja seoseid lainetena välja tulema. Näitlejad tavaliselt tahavad, et prooviperiood kestaks veel edasi, sest kui sa oled kuu aega mingisuguses süsteemis sees olnud, siis on raske," tõdes Abel.

Suurelt ekraanilt on näitlejanna arvates ka ennast raske vaadata. "See on hirmutavalt lähedal ja raskeks teeb see, et sa oled justkui ilma nahata. Esimest korda filmi kinoekraanilt vaadata on omamoodi skisofreeniline ja õudne, nagu sa kargaks iseendale näkku. Teist korda oli juba naljakas ka. Mõtlesin, et kas Janno on selle filmi teistmoodi kokku pannud ja monteerinud, aga tegelikult ei olnud. Siis ma suutsin juba rohkem süvenenumalt vaadata ja rohkem detaile tähele panna, olin rahulikum," meenutas Abel.

Praegu veedab Abel päevi Von Krahli proovisaalis. "Mul on nii hea meel, et olen oma koduteatris, kuhu ma pärast lavakooli lõpetamist läksin. Praegu teeme Ingomar Vihmari lavastust, mille ta ise on kirjutanud "See ei ole nii (nagu teile paistab)". Väga lahe on teha Von Krahli noorte trupiga. Seal on ka Juhan Ulfsak ja Ester Kuntu. Esietendus on 2. detsembril," nentis Abel.