Aastahiti lehel on kuulamiseks ja hääletamiseks pandud sadakond kodumaist ja välismaist lugu, mis tänavusel muusika-aastal on esile tõusnud ning leidnud tee ka Raadio 2 eetrisse.

Raadio 2 muusikajuht Kristo Rajasaare võtab muusika-aasta kokku kolme olulise märksõnaga: "Lõppevat aastat iseloomustavad žanripiiride hägustumine (näiteks Nublu & Tief City 44, Sadu), superstaaride edukad comeback'id (sh Taylor Swift, Harry Styles), aga ka tehisintellekti põimumine muusikatööstusega (näiteks Hugel, Ultra Naté, Imael Angel "Movin' to the Sun")."

Aastahiti lehel saab esimeses voorus hääletada kuni 14. detsembrini, korraga saab valida kuni kümmet kodumaist ja kümme välismaist lemmikut. Seejärel jätkub hääletamine juba 20 populaarseima loo vahel ning alates 21. detsembrist selgitatakse viimases voorus võitja välja kümne loo vahel.

Aastahiti võitja selgub 29. detsembri õhtul. Raadio 2 programm on sel päeval pühendatud lõppevale muusika-aastale. Aastahiti soojendussaade algab kell 11 Jon Mikiveri juhtimisel.

Kell 13 algavas parima 40 maratonsaates mängitakse ette Aastahiti tabelisse jõudnud lood Eestist ja välismaalt, saadet juhivad Koit Raudsepp ja Kristo Rajasaare.

Kell 20 lülitub Raadio 2 pidulikule auhinnagalale klubisse Gläm, kus pärjatakse esikolmikusse jõudnud hitid ja antakse välja mitmed eripreemiad. Otseülekannet juhivad Marta Püssa ja Bert Järvet.

Raadio 2 Aastahiti ajalugu ulatub 1994. aastasse, esimene võitja oli Ummamuudu "Kõnõtraat" ja välismaistest lugudest Bon Jovi "Always". Aastahitt 2025 tiitli võitis säm looga "kanuu", välismaiste lugude esikoht kuulus Lady Gaga loole "Abracadabra".

Hääletada saab aastahiti kodulehel.