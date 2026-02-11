Toitumisnõustaja: suhkru asendamiseks tervislikke alternatiive pole

Toitumisnõustaja Külli Holsting rääkis "Terevisioonis", et magusaineid võiks tarbida nii väikses koguses kui võimalik, sest pole väga olulist vahet, kas tegemist on mee, valge suhkru, mõne siirupi või kunstsuhkruga, veresuhkrut tõstavad nad ühtviisi kõik, mõni lihtsalt aeglasemalt.

"Kui räägime magusast, siis sellega kehtib ikka sama soovitus, mida vähem, seda parem. Suhkur on suhkur, veresuhkrut ta siiski tõstab, ükskõik, millise me valime. Mida rohkem on fruktoosi, näiteks agaavisiirupis, seda aeglasemalt ta tõstab, aga suures koguses ka see hakkab maksa koormama. Nii et mõõdukus eelkõige," ütles toitumisnõustaja Külli Holsting.

Stuudio laual on mesi, vahtrasiirup, datlisiirup, steevia, vedel magusaine, agaavisiirup ja jaanikaunapulber ehk kaarobi.

Kõige magusamad on kunstsuhkrud. "Nende eelis on see, et need ei tõsta veresuhkrut, aga meie aju ei saa väga palju lollitada, kui ta magusat maitset tunneb ja veresuhkur ei tõuse, siis ta tahab seda veel ja veel. See on kunstsuhkrute nõiaring. Samuti meie mikrobioom võib-olla ei taha seda mittetoitu."

Holsting ei soovita kasutada vedelat magusainet, sest selles on väga erinevaid kunstsuhkruid koos. "Kuna steevia on puhtana ebameeldiva maitsega, pannakse sinna teisi magusaineid juurde, et ta oleks kuidagi talutav."

Pigem kasutada datli-, agaavi- ja vahtrasiirupit. "Mida tumedam, seda kasulikum. Seal on ikkagi natuke ka B-vitamiini, mingeid mineraalaineid, kaltsiumi, kaaliumi, mida taimedest saab," tõdes Holsting.

Kõige parem on Eesti naturaalne mesi. "Oluline, et seda ei kuumutataks üle 40 kraadi. Tee sisse panekul tuleks seda kindlasti arvestada, sest siis hakkavad ensüümid kaduma ja antibakteriaalsed omadused hävivad. Küpsetamiseks mesi pigem ei sobi," tõi toitumisnõustaja välja.

Holstingu sõnul tuleks kaupluses kindlasti uurida silte. "On olemas ka sellised tooted nagu vahtrasiirupi maitseline siirup ja ka agaavisiirupis on kvaliteedis päris suur vahe, kas see on naturaalne või tööstuslikult toodetud, kus fruktoosi ongi liiga palju. Vahtra- ja datlisiirupil on spetsiifiline maitse, mis igale poole ka ei sobi."

Kui küpsetada, võiks Holstingi sõnul kasutada lihtsalt datleid, mitte siirupit.

"Jaanikaunapulber on kakao ja šokolaadi maitsega, mis on üks tervislikumaid, see on ikkagi kaunvili, kus on sees isegi valku. Sellest tehakse ka kakaolaadset jooki, selles pole kofeiini. Sellest tehakse ka siirupit," tõdes Holsting.

Holstingu sõnul peab poes ka jälgima, et pruuni suhkru asemel ei ostaks kogemata pruuniks värvitud valget suhkrut.