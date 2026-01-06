Toitumisnõustaja: tervislikku toitu võib palju süüa

Toitumisnõustaja Monika Kahro valmistas "Terevisioonis" viie minutiga tervisliku kaalulangetuse õhtusöögi, mis sobib tervele perele. Kahro sõnul on tervislik toit volüümirikas ja seda võib palju süüa.

"Kui me tahame, et meie veresuhkur oleks stabiilsem ehk meil oleks vähem isusid ja et seedesüsteem toimiks paremini, siis iga kord, kui süüa teete, hakake juba vaikselt värskeid asju, salatit ja juurvilju snäkkima, see valmistab seedesüsteemi ette," sõnas toitumisnõustaja Monika Kahro.

Toitumisnõustaja sõnul on kõige hullem, mida üldse teha saab, juua kohvi tühja kõhu peale. "See tõstab sinu stressihormooni lakke ehk sa tahad pärast veel rohkem jama süüa ja närvid on terve päev läbi. Eriti naistel," tõdes Kahro. "Söö vähemalt üks võileib enne kohvi joomist."

Toitumisnõustaja valmistas stuudios lihtsa ja tervisliku salati. "Kui salatit hakkida pole aega, siis lihtsalt rebige. Kui on väga kiire, ära lõika ka kirsstomateid pooleks, viska lihtsalt kaussi. Juurde haki kurki," juhendas Kahro.

See on tervisliku kaalulangetuse õhtusöök, aga see sobib tervele perele. "Kaste ühes kausis, salat teises ja kana, lõhe või krevetid kolmandas ehk et meil on täistera, juurviljad ja valguallikas."

"Kui on soovi, võib salatile lisada ka muna. Krutoonid valmistasin mitmeviljapehmikust, mille praadisin oliiviõli, küüslaugu, basiiliku ja oreganoga," sõnas toitumisnõustaja.

Kahro lisas salatisse poest ostetud Caesari salati kastme. "Mul on selline nipp, et ma segan selle pooleldi veega. Poole vähem kaloreid, aga maitse säilib," tõi toitumisnõustaja välja.

Tervislik salat Autor/allikas: ERR

"See taldrikutäis on keskmise eesti naise tervisliku kaalulangetuse õhtusöögi kogus. Tervislik toit on volüümirikas, seda saab palju süüa. Esimene nädal tervislikult toitudes võib tunduda, et toitu on nii palju, pärast esimest nädalat sa juba tahad süüa, sa naudid seda," nentis Kahro.

Kahro tõi välja, et lihtsuse mõttes võib võtta ühe lõuna endale terveks nädalaks. "Ma söön iga päev täisteramakarone juurviljadega ja kui igav hakkab, muudan ära."

Kõige olulisem on Kahro sõnul see, et igas toidukorras oleks täistera, salat-juurviljad ja valguallikas. "Söö kolm toidukorda päevas ja korralikult. Umbes paari nädala pärast tahad juba neli toidukorda süüa, sest mootor töötab, ja sa näed igal reedel tulemusi," tõdes Kahro.