Toitumisnõustaja: taimeteed võiks juua vähese piima ja ilma suhkruta

Toitumisnõustaja Külli Holsting soovitas "Terevisioonis" taimeteesid, mis annavad energiat ja turgutavad immuunsüsteemi. Holstingi sõnul võiks taimeteele lisada natuke piima, sest see muudab maitse pehmemaks ja mao jaoks leebemaks ning teed tuleks juua ilma suhkruta, sest see on parem meie immuunsüsteemile.

"Teega on ka võimalik ennast äratada. Üks võimalus on teha klassikalist musta teed, kus on päris kenasti kofeiini. Kes tahab veidi vähem kofeiini, siis sobib roheline või valge tee," ütles toitumisnõustaja Külli Holsting.

Stuudiosse võttis Holsting kaasa teed, milles polegi kofeiini, kuid mis hästi soojendavad ja natuke ikkagi ka äratavad. "Vürtsitees on nelk, mis on antibakteriaalne. Kaneelikoor tekitab mõnusa piparkoogimeeleolu. Tees on ka uhmriga natuke peenemaks tambitud kardemonikaunad, natuke musta pipart, kaneeli, ingverit ja veidi musta teed," selgitas Holsting.

Vürtsiteed on toitumisnõustaja sõnul hea juua vähese piimaga, mis muudab tee maitse natuke pehmemaks ja mao jaoks leebemaks ning sama kehtib ka kohvi puhul.

Väga mõnus on juua ka köömne- või apteegitilliteed. "Need on head seedimisele, kui kõht käib aeglasemalt läbi. Apteegitill ehk fenkol on natuke magusama maitsega. Mõlemas on ka eeterlikke õlisid, mis on natuke ka antiseptilised."

Teed võiks juua ilma suhkruta, sest mida vähem me hommikul suhkrut tarbime, seda parem meie organismile ja immuunsüsteemile.

"Kõikide taimeteede mõjud avalduvad alles kuurina juues. Vähemalt kuu aega iga päev peaks teed jooma."

Malva ehk kassinaerise tee maitseomadused on väga tagasihoidlikud, aga värv on see-eest väga huvitav. "See tee tekitab natuke limaaineid, mis on kurgule head, eriti inimestele, kes peavad hakkama hommikul kohe rääkima," lisas Holsting.

"Hibiskitee on sarnane meie kibuvitsale, aga kasvab see natuke soojemas kliimas. Selles on palju vitamiini ja kui on kõrge vererõhk, siis see tee alandab ka vererõhku."

Salveitee on samuti antiseptilise toimega ja natuke toetab ka hormonaalset tasakaalu. Nurmenukutee aitab köha ja kurgukähedust leevendada, pärnaõietee tõstab vererõhku ja tekitab higistamist. "Erinevaid taimi võib ise ka kokku miksida," tõdes Holsting.