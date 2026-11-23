Kristel Aaslaid rääkis saates "Heli nälg", et nad olid õega väga edevad ja vastutasid kastiautos porgandipõllul töötavate täiskasvanute meelelahutusprogrammi eest. Kuigi Aaslaid võitis laulukonkursse, ei julgenud ta Otsa kooli katsetele minna, sest kartis, et ei saa sisse, kuigi nüüdseks on temast ikkagi saanud sajaprotsendiline taidleja.

"Ma ütlen alati väga suure uhkusega, et ma olen 1980. aastate laps, kuigi ma väga napilt jõudsin väravast sisse. Hea on olla muutuste aja laps, tulime nagu uued tuuled," ütles laulja, tantsija ja näitleja Kristel Aaslaid, kes on sündinud 2. oktoobril 1989. aastal Kuressaares.

Aaslaid on enda sõnul linnavurle, kui tema tädilastelt küsida. "Suved veetsin Leisi lähistel Linnaka külas, kus olid koos kõik kuus lapselast. Suure osa oma nooruspõlve elust veetsin ikkagi Kuressaares. Nüüd aga olen juba suure osa elust elanud Tallinnas. Mulle on Saare murrak või see, kuidas saarlased räägivad, elu aeg meenutanud mootorpaadiga lainete peal sõitmist. Mulle hullult meeldib seda kuulata. Emapoolne pere on Leisi lähistelt ja isapoolne Salme lähistelt, mis tegelikult on päris suur vahe. Ma siiamaani ei saa alati hästi aru, mida mu vanaisa räägib," muheles Aaslaid.

Aaslaiu sõnul ei ole nende pere tohutult musikaalne, aga kui mingid plaadid kodus olid, olid need kindlasti Elvise ja biitlite plaadid, mis olid tema isa suured lemmikud. "Meie lastena olime rohkem diskopepud."

Kristel Aaslaid Autor/allikas: Kristel Aaslaiu erakogu

Kadi raadio kogu aeg mängis ja see dikteeris tollase laste muusikavaliku. "Raadio 2 kuulasime ka väga palju. Kuna meie õega oleme natuke edevamad, kui mu tädilapsed, siis me kogu aeg õhutasime neid ka, et nemad peavad ka kõiki asju meiega kaasa tegema. Meile meeldis väga ise kontserte anda. Et kui juba muusikat teha, siis ikka ise. Kui kuskilt mingit uut lugu peale ei tulnud, siis mõtlesime ise midagi välja. Mäletan, et kui oli porgandite võtmine, siis kastiautol käisid küljed alla ja meie kasutasime seda muidugi lavana. Kui kõik täiskasvanud põllul tööd tegid, siis meie vastutasime meelelahutusliku programmi eest," meenutas Aaslaid.

Kogu artisti teema hakkas Aaslaiu sõnul pihta sellest, et tema õde käis kunagi "Laulukarusselli" saates. "Tema oli meie pere esimene laulja. Temaga tehti Kuressaare pargis intervjuu ja ma vaatasin, et nii lahe. Nii et õe pealt ma hakkasin ka. Mida vanemaks saad, tuleb häbitunne rohkem sisse. Mulle ei meeldi siiamaani, kui kuskil mulle öeldakse, et laula midagi," tõdes Aaslaid, kellele meeldib ise lugusid kirjutada.

Aaslaiu ema oli algklassiõpetaja. "Koolis oli lõbus umbes neljanda-viienda klassini, kuni ma sain aru, et emme on kogu aeg siin ja saab kõike teada, midagi ei saa tema eest varjata. Ma pidin olema tubli ja olin ka. Õde on mul hästi tubli õppija, aga mina ei õppinud kunagi ära, kuidas õppimine käib. Kui tuli hakata õppima, siis tuli blokk ette ja hakkasin vaatama, et kuidas oma aega nii täita, et kooli frustratsioon võimust ei võtaks. Kooris laulda mulle üldse ei meeldinud. Laulupeol jõudsin ära käia, aga siis tulin koorist ära ja tegelesin pikalt spordiga. Lauluvõistlusi tegin kaasa. Oma hääle ma leidsin üles Els Himma lauluga "Millest sa elad ja hingad", kui toimus minu versioon häälemurdest, võrkpall asendus ühel hetkel tantsimisega ja minust sai sajaprotsendiline taidleja," muheles Aaslaid, kes bändi hakkas tegema keskkooli ajal.

Kuressaares tegutseb Aaslaiu sõnul kõige lahedam tantsukool Semiir. "Semiirikad olid kõige lahedam gäng inimesi Kuressaares. Nad esinesid igal pool ja mulle hakkas tunduma, et see mulle hullult meeldib. Võrkpallis vist oligi see esinemiselement minu jaoks puudu," nentis Aaslaid.

Aaslaiule tundus, et tants on tema rada. "Tants võttis mu elu 12 aastaks üle. Võistlused ja ühtehoidmine. Tänu tantsule ja bändile olen ma kujunenud hästi suureks tiimitöötajaks. Mulle meeldib kõike kambaga teha. Ja just neil rasketel teismeliseaastatel, kus on hästi lihtne end üksi tunda. Ma tundsin ka vahepeal ennast väga üksinda."

"Tallinna muusiku rada hakkas mul vist tänu bändile August Hunt. Neil oli Kuressaares kontsert ja meie olime sõbrannadega suured fännid ja käisime kuulamas. Kuidagimoodi jäime pärast poistega juttu rääkima ja seal ma tutvusin Taavi Paometsaga, kes on Avoid Dave. Jäimegi suhtlema ja ma saatsin talle oma lugusid. Taavi kutsus mind ühte oma lugu laulma. Läbi Taavi sain ma omakorda uute inimestega tuttavaks, sest tal on tohutult suur tutvusringkond, ta avas mulle ukse," nentis Aaslaid.

Muusikakooli minna ta kartis, sest arvas, et ta ei saaks nagunii sisse. "Kuigi Siim Aimla oli mulle pärast üht "Tähtede laulu" laulukonkursi võitu, kus ma käisin 12. klassis, öelnud, et näeme siis sügisel Otsa koolis, aga ma ikka ei julgenud katsetele minna," meenutas Aaslaid. "Tuleb ikkagi elu usaldada, et kui midagi peab juhtuma, siis juhtub see nii ehk naa."

Aaslaid oli sarjas "Ment" teinud väikese kõrvalrolli, kui Ergo Kuld pakkus talle osa sarjas "Padjaklubi". "Mäletan, et ma olin kodus Saaremaal, kui ma sain sarja esimese osa stsenaariumi kätte. Lugesin seda ja minu esimene stseen oli sarjas tagumik paljas kaamera poole vannis magada. Lugesin seda emale ette ja ema ütles, mitte mingil juhul ei tee seda. Õnneks ma võtsin selle otsuse vastu, et ma teen ära, aga see oli esimene asi, mida minu tollased kolleegid ja nüüdseks head sõbrad minust nägid," muheles Aaslaid.

Kõige rohkem meeldib Aaslaiule ta ema nõuanne, et nina ei tohi liiga püsti minna, muidu vihma käes upub ära. "See ütlus peab alati vett," sõnas Aaslaid. "Kui laval juhtub mõni äpardus, siis külm kõht võtab juhtimise üle."

"Oluline on vabadus olla ükskõik kes sa tahad olla. Sa ei pea jääma ühte asja kinni. See teebki elu kõige mõnusmaks ja värvikamaks," nentis Aaslaid.