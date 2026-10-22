Toitumisnõustaja: liiga palju suhkrut teeb meid kiiresti vanaks

Toitumisnõustaja Külli Holsting rääkis "Terevisioonis", et toiduga on võimalik mõjutada naha vananemisprotsessi ja olulised märksõnad on mõõdukus ning mitmekesisus. Holstingu sõnul ei ole naha tervist toetavate toiduainete lisamine oma igapäevamenüüsse kuigi raske.

"Liiga palju suhkrut teeb meid liiga kiiresti vanaks," ütles toitumisnõustaja Külli Holsting. "Iga asja juurde käib ikkagi mõõdukus. Teine oluline märksõna on mitmekesisus."

Holstingu sõnul on teaduslikult kindlaks tehtud, et soolestiku ja naha seos on sama tähtis kui soolestiku ja närvisüsteemi või soolestiku ja aju seos. "Kui meil on kõhus kõik hästi, siis ka meie nahas paistab see kõik välja."

Toidunõustaja valmistas magustoiduks avokaado ja Kreeka jogurti kreemi, millele lisas natuke sidrunimahla ja tilgakese agaavisiirupit. "Siin on sees head bakterid. Nagu öeldakse, et ilu algab ikkagi seestpoolt," nentis Holsting.

Soolase ampsu tegemisel kasutas Holsting leivakese asemel suvikõrvitsat, millele pani peale avokaado-küüslaugu-sojakastme määrde.

Salati tegi Holsting tomatitest, rukolast, keedumunast ja mustikatest ning õli asemel lisas purustatud pähkleid. "Muidugi võiks avokaado ka salatisse panna ja salati peale tilgutada sidrunimahla," lisas Holsting. "Mitmekesine värviline köögiviljade valik on ka naha tervise jaoks A ja O."

Avokaado koort pole Holstinu sõnul vaja ära visata. "Selle saab kuivatada, purustada ja selle puruga teha koorimisvõie näole. Koor annab nahale häid bioaktiivseid aineid. Avokaadost saab teha ka juuksemaske. Vee joomine on samuti naha tervisele väga oluline," nentis Holsting.