Toitumisterapeut: suhkrurikas hommikusöök tekitab tujukust ja väsimust

Toitumisnõustaja Laine Parts rääkis "Terevisioonis", et paljudes peredes populaarse hommikusöögi, kus on hommikusöögihelbed piimaga, juustusai, kohuke ja mahlajook võiks asendada toitudega, mis aeglustaks veresuhkru taseme tõusu. Partsi sõnul tekitab suhkrurohke hommikusöök tujukust, väsimust ja õige varsti ka suurt magusaisu.

"Hommikusöök on päeva kõige olulisem toidukord sellepärast, et hommikuks on inimese maksa glükogeeni varud tavaliselt ära kasutatud ja me peame täiendama organismi uute varudega. Hommikusöök annab meile päevaks energiat ja jõudu," põhjendas farmatseudi õppekava juhtivlektor ja toitumisterapeut Laine Parts hommikusöögi olulisust.

Toitumisvaldkonnas ei ole midagi, mis oleks täiesti keelatud. "Toitu ei saa liigitada ainult heaks ja ainult halvaks. Hommikuks võiks süüa midagi sellist, mis aeglustaks veresuhkru taseme tõusu. Kõik roheline, salatilehed, till, murulauk, täisteratooted, täisterapuder," sõnas Parts. "Süüa tasuks pigem sepikut või täisteratoodet kui saia."

Toitumisnõustaja sõnul on paljudes peredes tavaline hommikusöögivalik hommikusöögihelbed ja piim, kõrvale juustusai, kohuke ja mahlajook. "Mis see lapsega teeb? Veresuhkrutase tõuseb kiiresti, laps jõuab kooli ja esimese tunni lõpuks on ta tohutult energiline, võib-olla natuke isegi hüperaktiivne. Organism hakkab kiiresti insuliini tootma, mis veresuhkru kiiresti maha tõmbab, ja sel hetkel kui langus toimub, tekib lapsel tujukus, mingil hetkel ka väsimus. Kuna tekib ka näljahormoon greliin, tekib lapsel tohutu magusaisu," selgitas toitumisterapeut.

"Hästi oluline on ka regulaarsus, et iga päev oleks hommiku-, lõuna- ja õhtusöök kindlatel kellaaegadel. Enamik inimesi vajab nende toidukordade vahele ka vahepalasid, mis võimaldab veresuhkru taseme ühtlase hoida," nentis Parts.

Üks tass musta kohvi päevas on Partsi sõnul soovitav, kuna see sisaldab antioksüdante.

"Ideaalne on igal toidukorral süüa köögivilja, puuvilja või marja. See harjumus tasuks endale sisse harjutada, ükskõik milline toidukord see ka pole."