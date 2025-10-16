X!

Toitumisterapeut: suhkrurikas hommikusöök tekitab tujukust ja väsimust

Terevisioon
Foto: Ben Kolde / Unsplash
Terevisioon

Toitumisnõustaja Laine Parts rääkis "Terevisioonis", et paljudes peredes populaarse hommikusöögi, kus on hommikusöögihelbed piimaga, juustusai, kohuke ja mahlajook võiks asendada toitudega, mis aeglustaks veresuhkru taseme tõusu. Partsi sõnul tekitab suhkrurohke hommikusöök tujukust, väsimust ja õige varsti ka suurt magusaisu.

"Hommikusöök on päeva kõige olulisem toidukord sellepärast, et hommikuks on inimese maksa glükogeeni varud tavaliselt ära kasutatud ja me peame täiendama organismi uute varudega. Hommikusöök annab meile päevaks energiat ja jõudu," põhjendas farmatseudi õppekava juhtivlektor ja toitumisterapeut Laine Parts hommikusöögi olulisust.

Toitumisvaldkonnas ei ole midagi, mis oleks täiesti keelatud. "Toitu ei saa liigitada ainult heaks ja ainult halvaks. Hommikuks võiks süüa midagi sellist, mis aeglustaks veresuhkru taseme tõusu. Kõik roheline, salatilehed, till, murulauk, täisteratooted, täisterapuder," sõnas Parts. "Süüa tasuks pigem sepikut või täisteratoodet kui saia."

Toitumisnõustaja sõnul on paljudes peredes tavaline hommikusöögivalik hommikusöögihelbed ja piim, kõrvale juustusai, kohuke ja mahlajook. "Mis see lapsega teeb? Veresuhkrutase tõuseb kiiresti, laps jõuab kooli ja esimese tunni lõpuks on ta tohutult energiline, võib-olla natuke isegi hüperaktiivne. Organism hakkab kiiresti insuliini tootma, mis veresuhkru kiiresti maha tõmbab, ja sel hetkel kui langus toimub, tekib lapsel tujukus, mingil hetkel ka väsimus. Kuna tekib ka näljahormoon greliin, tekib lapsel tohutu magusaisu," selgitas toitumisterapeut.

"Hästi oluline on ka regulaarsus, et iga päev oleks hommiku-, lõuna- ja õhtusöök kindlatel kellaaegadel. Enamik inimesi vajab nende toidukordade vahele ka vahepalasid, mis võimaldab veresuhkru taseme ühtlase hoida," nentis Parts.

Üks tass musta kohvi päevas on Partsi sõnul soovitav, kuna see sisaldab antioksüdante.

"Ideaalne on igal toidukorral süüa köögivilja, puuvilja või marja. See harjumus tasuks endale sisse harjutada, ükskõik milline toidukord see ka pole."

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Terevisioon", intervjueerisid Martha-Beryl Grauberg ja Juhan Kilumets

Samal teemal

Uus draamasari

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

15.10

Tambet Tuisk: armukelmide ohvritelt varastatakse tihti ka lootus ja usk

12:35

Toitumisterapeut: suhkrurikas hommikusöök tekitab tujukust ja väsimust

14.10

"Pealtnägija" dokumentaal valgustab Mati Alaveri avalikku ja varjatud poolt

15.10

Eestisse jõudnud lendav auto kujundab ümber linnatranspordi tuleviku

13:39

Ooperilauljast logopeediks: hinges olen ikkagi estoonlane

09:00

Sapiteede vähiga võitlev Peeter Simm: keemiaravi on küllalt vaevarikas

15.10

"Terevisioonis" valmis mõnusalt mahlane ja vürtsikas porgandikook

14.10

Eurovisiooni uus peaprodutsent Gert Kark: ETV-st on pärit minu tööeetika ja -tahe

13.10

Birgit Sarrap: isa armastas vahel alkoholi natuke rohkem kui oma peret

15.10

Pildid: "Klassikatähtede" kontserdivooru võitis Harald Trass

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo