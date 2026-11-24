Lemmikloomahoiuga tegelev vurruvalvur Jaanika Heinla rääkis saates "R2 Hommik!", et kuigi kasse peetakse sageli iseseisvateks loomadeks, võib pikem üksiolek neile märkimisväärset stressi tekitada. Heinla sõnul tasub pikemale reisile minnes arvestada lisaks kassi toitmisele ka looma seltskonna- ja turvatundevajadusega.

"Vurruvalve on lemmikloomahoid sinu kodus. Mõte on selles, et loom saab jääda enda koju, mis on tema kõige turvalisem keskkond ja hoidja käib teda seal toitmas, hooldamas ja talle seltsi pakkumas," ütles lemmikloomahoiuteenuse Vurruvalve eestvedaja ja vurruvalvur Jaanika Heinla.

Heinla kogemuse põhjal hakkavad kassid pikema üksioleku järel sageli just teisel nädalal rohkem tähelepanu vajama. "Kahenädalaste hoiuperioodide jooksul olen märganud, et esimesel nädalal tulevad loomad olukorraga üldiselt toime, kuid seejärel võib nende käitumises muutusi näha."

Mõned kassid tervitavad võõrast inimest kohe, teised aga peidavad end ega pruugi esialgu üldse välja tulla. Sellistel puhkudel on Heinla sõnul kõige olulisem varuda aega.

"Minu isiklik väljakutse on kass kindlasti ka video peale saada ja see on olnud loomaomanike jaoks kõige suurem väärtus," tõdes Heinla, kes alati annab omanikule teada, kuidas kassil läheb.

"Väga oluline on oma kassi tunda ja teada tema harjumusi," tõdes Heinla. "Kassid on ülitargad ja võrdlus koertega on kasside suhtes alatihti väga ebaõiglane. Mina ei alahindaks kasside tarkust."

Heinla sõnul peab kassile pühendama aega ja olema kannatlik, sest ka kasse on võimalik midagi tegema õpetada. "Need vanad müüdid, et kui kass on pissinud tuppa, lükka ta nina pissi sisse või tõsta kassi turjast, kui ta on vaja kuskilt ära viia, on aegunud nipid, mis pigem toovad kahju kui kasu. Kass vajab samuti nagu koer mingit maiust, et ta midagi teeks, loeb ikkagi kavalus," muheles Heinla.

Heinla eluunistuseks oli töötada loomadega ja aidata inimesi. "Panin oma keerulisel eluhetkel need kaks asja kokku ja sündis Vurruvalve. Pidin selleks 36 aastat elanud olema. Inimesed käivad reisil, lemmikloomakultuur areneb, inimesed võtavad rohkem lemmikloomi, hoolitsevad nende eest rohkem ja on nõus rohkem ka panustama," tõdes Heinla.