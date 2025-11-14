Toitumisterapeut: maitsemeele teadlik harjutamine aitab magusaisu ohjata

Diabeedipäeval jagas toitumisnõustaja Maire Vesingi "Terevisioonis" lihtsaid nippe, kuidas oma menüü tervislikumaks muuta ning valmistas aedubadest ja datlitest magusad muffinid. Vesingi sõnul võiks eesmärgiks võtta teadlikult harjutada oma maitsemeelt tunnetama magusat maitset väiksema magusainete kogusega.

"Kõik inimesed võiksid niimoodi süüa nagu diabeedihaiged. See on tervislik ja kiudaineterikas toit, palju köögivilju, rohkelt täisteraviljatooteid," ütles Diabeedikooli kogemusnõustaja ja toitumisterapeut Maire Vesingi, kes hakkas diabeedi teemadega tegelema 16 aastat tagasi, kui ta laps esimest tüüpi diabeeti jäi.

Vesingi sõnul tulid siis nende pere menüüsse tervislikumad valikud, poes uuris ta rohkem pakenditelt infot, mida toit sisaldab. "Menüüst jäid välja valge suhkur ja nisujahu. Meie kasutame toortatrajahu, täistera kaerajahu, mandlijahu, kookosjahu," loetles Vesingi.

Esimest tüüpi diabeedi puhul peab väga täpselt jälgima, mida suhu pista. "Esimest tüüpi diabeeti me ei saa ära hoida, see tuleb siis, kui see tuleb, ükskõik, mis vanuses. Teise tüübi puhul saame liikumise, toidu, stressi vähendamise ja unega kaasa aidata. November on diabeedikuu ja selle mõte ongi see, et tahame inimeste diabeediteadlikkust tõsta."

Vesingi tõi stuudiosse enda tehtud seemnekreekeri, mida on hea ja ohutu õhtul teleka ees süüa, sest sellest palju ei seedu. "See on tohutult kiudaineterikas, aga seemneid me ju ei suuda ära seedida. Mandlijahu, erinevad seemned ehk seesami, kõrvitsa, päevalille ja chia. Natuke ka oliiviõli või kookosõli ja päris palju kuuma vett. Olen lisanud natuke ka psülliumi, mis annab kiudainete osakaalu juurde, veresuhkur ei tõuse siis nii kiiresti ega lange ka kiiresti."

Määrde tegi Vesingi aedubadest, aga võib teha ka kikerhernestest või läätsedest. "Päikesekuivatatud tomatid annavad soolakust. Juurde lisasin musta pipra, vürtsköömne, sidrunimahla."

Muffinite valmistamisel lisas Vesingi blenderisse eelnevalt leotatud datlid, mis annavad magususe, purgitäie aedubasid, kolm muna, kakaopulbri, natuke vaniljepastat, oliiviõli, küpsetuspulbrit, tumedat suhkruvaba küpsetusšokolaadi ja natuke soola.

Vesingi sõnul võiks muffinid ahjust välja võtta pigem varem, kui hiljem, et muffin ei küpseks üle ega muutuks väga kuivaks. "Muffin valmib ahjust välja võttes ise edasi."

Eesmärk ongi teadlikult harjutada oma maitsemeelt, et tunnetada magusat maitset väiksema magusainete kogusega. "Maitsemeel tahabki harjutamist."