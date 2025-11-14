X!

Toitumisterapeut: maitsemeele teadlik harjutamine aitab magusaisu ohjata

Terevisioon
Foto: ERR
Terevisioon

Diabeedipäeval jagas toitumisnõustaja Maire Vesingi "Terevisioonis" lihtsaid nippe, kuidas oma menüü tervislikumaks muuta ning valmistas aedubadest ja datlitest magusad muffinid. Vesingi sõnul võiks eesmärgiks võtta teadlikult harjutada oma maitsemeelt tunnetama magusat maitset väiksema magusainete kogusega.

"Kõik inimesed võiksid niimoodi süüa nagu diabeedihaiged. See on tervislik ja kiudaineterikas toit, palju köögivilju, rohkelt täisteraviljatooteid," ütles Diabeedikooli kogemusnõustaja ja toitumisterapeut Maire Vesingi, kes hakkas diabeedi teemadega tegelema 16 aastat tagasi, kui ta laps esimest tüüpi diabeeti jäi.

Vesingi sõnul tulid siis nende pere menüüsse tervislikumad valikud, poes uuris ta rohkem pakenditelt infot, mida toit sisaldab. "Menüüst jäid välja valge suhkur ja nisujahu. Meie kasutame toortatrajahu, täistera kaerajahu, mandlijahu, kookosjahu," loetles Vesingi.

Esimest tüüpi diabeedi puhul peab väga täpselt jälgima, mida suhu pista. "Esimest tüüpi diabeeti me ei saa ära hoida, see tuleb siis, kui see tuleb, ükskõik, mis vanuses. Teise tüübi puhul saame liikumise, toidu, stressi vähendamise ja unega kaasa aidata. November on diabeedikuu ja selle mõte ongi see, et tahame inimeste diabeediteadlikkust tõsta."

Vesingi tõi stuudiosse enda tehtud seemnekreekeri, mida on hea ja ohutu õhtul teleka ees süüa, sest sellest palju ei seedu. "See on tohutult kiudaineterikas, aga seemneid me ju ei suuda ära seedida. Mandlijahu, erinevad seemned ehk seesami, kõrvitsa, päevalille ja chia. Natuke ka oliiviõli või kookosõli ja päris palju kuuma vett. Olen lisanud natuke ka psülliumi, mis annab kiudainete osakaalu juurde, veresuhkur ei tõuse siis nii kiiresti ega lange ka kiiresti."

Määrde tegi Vesingi aedubadest, aga võib teha ka kikerhernestest või läätsedest. "Päikesekuivatatud tomatid annavad soolakust. Juurde lisasin musta pipra, vürtsköömne, sidrunimahla."

Muffinite valmistamisel lisas Vesingi blenderisse eelnevalt leotatud datlid, mis annavad magususe, purgitäie aedubasid, kolm muna, kakaopulbri, natuke vaniljepastat, oliiviõli, küpsetuspulbrit, tumedat suhkruvaba küpsetusšokolaadi ja natuke soola.

Vesingi sõnul võiks muffinid ahjust välja võtta pigem varem, kui hiljem, et muffin ei küpseks üle ega muutuks väga kuivaks. "Muffin valmib ahjust välja võttes ise edasi."

Eesmärk ongi teadlikult harjutada oma maitsemeelt, et tunnetada magusat maitset väiksema magusainete kogusega. "Maitsemeel tahabki harjutamist."

Tervislikud suupisted, aedubadest muffinid ja määre ning seemnekreeker Autor/allikas: ERR

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Terevisioon", intervjueerisid Martha-Beryl Grauberg ja Juhan Kilumets

Samal teemal

uus hooaeg

PSÜHHOLOOGI PILK

KAI VÄÄRTNÕU INTERVJUU

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

10:10

Simon Pegg võitlusest depressiooni ja alkoholismiga: ma ei tahtnud surra

12.11

Urve Uusberg: kirglik koorijuht ei sobitu enam noorte ellu

11:59

Saate võttel rängalt kukkunud Viilma: selleni viis mu riskialdis iseloom

09.11

Taivo Piller: lapsed annavad elule hoopis teise mõtte ja perspektiivi

13.11

Liivrand: kaua kadunud Jaan Vahtra maal on oma aja moodsa kunsti tippteos

12.11

Telekokk Lia Virkus: minu lohutustoit on hapukapsasalat

11:43

Neeme Järvi: kuigi pidin pärast laulupidu natukene kannatama, tulen sellest välja

13.11

Timo Steiner: MUBA maja püsti saamine ongi olnud väga keeruline

08.11

Psühholoog Tõnu Lehtsaar: lähisuhe sünnib jaatamisest, mitte nõudmistest

14:31

Toitumisterapeut: maitsemeele teadlik harjutamine aitab magusaisu ohjata

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo