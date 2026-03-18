Toitumisnõustaja: tasakaalus taldrik aitab tervislikult kaalu langetada

Toitumisnõustaja Monika Kahro rääkis "Terevisioonis", et tervislikult süües tuleks igal toidukorral toit taldrikul jagada kolme ossa ehk täisteratooted, värske värviline ja valguallikad ning nii on ka kaalulangetusel portsud taldrikul harjumatult suured. Kahro sõnul on see ainuke võimalus toituda nii, et kaalulangetus oleks kiire, püsiv ja tervislik.

"Siin laual on keskmise naise kaalulangetuse kogus sööki ühe päeva jooksul," ütles toitumisnõustaja Monika Kahro.

Tervislik kaalulangetus eeldab vähemalt kolme toidukorda päevas

Kui smuutit ei tee, aga tahaks puuvilju või marju, siis Kahro sõnul ei ole ühtegi teaduslikku uurimustööd, mis ütleb, et marjad teevad paksuks. "Paljud on ära hirmutatud, et küll porgandis on suhkur ja banaani ei tohi süüa. Nii kaua kui toit on toit, see ei ole tehtud moosiks või mahlaks, siis seal ümber on kiudaine, mis hoiab su kontrolli all, aga me ei hakka puuviljade ja marjadega asendama toidukorda, vaid võtame selle magustoiduks juurde, siis ei teki isusid," tõdes toitumisnõustaja.

Kahro soovitas kasutada tervisele kasulikku oliiviõli või avokaadoõli. "Kaloril ja kaloril on suur vahe. Miks ma ütlesin, et kõik söövad 1600 kilokalorit, on see, et ma hakkan nüüd inimesel silma peal hoidma. Niikaua kui inimesel on hea tuju, närvid ei ole läbi ehk ei ole ärrituvust, ei ole seda, et sa sööd kõhu täis ja tahad veel süüa ning ei ole tugevaid magusaisusid. Need kõik on organismi energiapuuduse, energiadefitsiidi märgid. Kui need on, siis peab kohe üle vaatama, kuidas ma magasin ja mida ma sõin," selgitas Kahro.

Kui on rauaaneemia, soovitas Kahro vaadata pasteedi, loomamaksa ja veiseliha poole. "Tihti on vask see, mis aitab rahal imenduda," lisas Kahro.

Kahro rõhutas, et räägib kaalulangetusest. "Tähendab defitsiit, aga toitained, muidu ei püsi ja muidu ei toimi. Kui seda järgid, saad igal reedel tulemusi," nentis Kahro.

Toitumisnõustaja joonistas taldrikule, milline on tervisliku toidu vahekord. "See kehtib kõigile, alates kooli algusest kuni 70. eluaastani. Väiksemad lapsed söövad lihtsalt väiksema koguse korraga. Kaalulangetusel soovitan neli toidukorda päevas, ka siis, kui oled aktiivne. Kui me tahame tervislikult toituda ja kehakaalu hoida, siis sööme kolm toidukorda ja pigem suuremad portsud, nii et kõht saab täis."

Kahro jagas taldriku kolme ossa. Esimeses osas on täisteratooted, kartul ja bataat. Teises osas on värske värviline ehk salat, juurviljad ja puuviljad. Kolmandas osas valguallikad ehk muna, liha, kala, mereannid. "Piimatooted ka, aga inimorganismil pole otseselt piimatooteid vaja," selgitas Kahro.

"Kui me tahame tervislikult toituda, siis hoiame taldrikul sellist vahekorda. See ei ole kiirelt peenikeseks retsept, vaid veel parem. See on kiirelt, tervislikult ja jäädavalt peenikeseks retsept," tõdes toitumisnõustaja.