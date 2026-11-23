Tervisesaate "Mehed, hakkame elama!" viienda hooaja teises saates võeti Hanno Pevkuriga ette autoretk Ida-Virumaale, kus tehti sporti lasketiirus ja jooksurajal. Aga saates räägiti ka, milline üllatav harjumus võib meestel erektsioonivõimet vähendada ja kuidas alkoholi liigtarbimine perekondi lõhub.

Hanno Pevkuriga sõideti tema sünnikoju Iisakusse. Autos paljastas ta, et sport oli tema peres alati au sees, aga liikuma pidi ta nooruspõlves transpordi puudumise tõttu ka puhtalt vajadusest. "Koolist koju oli iga päev poolteist kilomeetrit ja see kõik oli vaja jalgsi käia," kirjeldas ta.

Üks oluline asi, mis meeste puhul silma paistab on see, et ülikooli ajal kaovad vanad liikumisharjumused ja heal juhul avastatakse liikumine uuesti 40-ndates eluaastates või siis unustatakse sport üldse ära. Heas vormis Hanno Pevkur suutis seda vältida sellega, et mängis noorena käppa saadud võrkpalli edasi Tallinna kolides edasi. Lausa esiliigas. Muide, Pevkur oli noore täiskasvanuna ka ühe aasta kehalise kasvatuse õpetaja.

Istumine on uus suitsetamine

Eesti meeste liikumisharjumused on viletsad. Regulaarse tervisespordiga tegeleb vaid iga viies mees. Meestearst dr. Silver Peeter Siiak ütleb, et sporti tuleb teha ja hoiatab eriti just istumise eest. Istumine on uus suitsetamine, sest pidev istumine on tervisele lausa ohtlik, kahjustades eriti südame- ja veresoonkonda. See teeb veresooned "uimasemaks". "Meeste puhul erektsioon ei teki nii hõlpsasti," hoiatas arst.

Saates räägiti ka alkoholist. Hanno Pevkur naerab, et ta on Joodiku külast pärit padukarsklane. "Ma ei ole kunagi tundnud, et ma alkoholi vajan. Pidudel ma suudan lõbus olla ka ilma alkoholita," rääkis ta, ent lisab, et survet noorena alkoholi tarbida tundis ta tihti. "Ikka küsiti, et mis sul viga, võta nüüd. Aga see on olnud meelekindluse küsimus."

Joodikvanemate lapsed jäävad sünnipereta

Alkoholi liigtarbimisest räägiti saates põhjalikumalt. Tallinna kainestusmajja toodi võttepäevale eelnenud ööl 12 inimest. See oli teisipäeval. Keskmiselt tuuakse Tallinna kainestusmajja aga koguni 34 inimest ööpäevas. Keskmine kainestusmaja klient on 45-aastane meesterahvas.

"Need inimesed, kes siia satuvad, on mitmekordsed. See näitab, et kui inimene on kord alkoholi sõltuvuse küüsis, siis ta ei saa sealt suure tõenäosusega üksinda välja," rääkis Politsei ennetuse ja süüteomenetluse büroo juht Roger Kumm ja lisab, et lähedastel on suur roll alkoholisõltlase abistamisel.

"Mida me tajume, siis need on vaimse tervise probleemid. See mure on kuskil mujal ja see on maandamine, millega isik tegeleb, tarbides alkoholi või isegi narkootikume. Ja see inimene peab abi saama!"

Alkohilisõltlased ei tee liiga ainult endale. Roger Kumm toob välja musta trendi.

"Laste peredest eemaldamise vajadus selle pärast, et mõlemad või üks lapse vanematest liigtarbib alkoholi, on kasvanud. Kui sellel aastal on olnud laste eraldamisi 70 juhul, siis 40 nendest on just alkoholi liigtarbimise tõttu. Ja see on kahekordistunud," lisab Kumm võrdluse eelmise aastaga.

"Mehed, hakkame elama!" on ETV-s laupäeviti kell 20. Saatejuht on Kaidor Kahar, režissöör Siim-Martin Kaasik, toimetaja Teet Teder ja produtsent Egle Beek.