President Alar Karis rääkis saates "Käbi ei kuku...", et kohtas oma elu armastust 9. klassis ja tõdes, et kogu tema elu on kujundanud juhused ning üks märgilisi lapse- ja noorukiea kohti on olnud Raadi kalmistu. Õpetajana töötava Kirstin Karise sõnul oli tema emaks saamise teekond pikk ja raske, aga täna on ta armsa tütretirtsu ema.

"Mina kutsun kodus issiks, vennad kiusavad mind, et olen 35-aastane naine ja ikka issitan," muheles president Alar Karise noorim laps Kirstin Karis.

Kirstin läks Tartu Ülikooli bioloogiat õppima. "Olin valiku ees, kas edasi õpin geenitehnoloogiat või lähen gümnaasiumi looduseaduste õpetajaks. Viimasel hetkel otsustasin siiski õpetaja eriala kasuks ja hiljem viis tee mind tagasi Miina Härma gümnaasiumisse, kus alguses olin bioloogiaõpetaja ja siis tuli võimalus tegeleda rohkem rahvusvaheliste õpilaste ja nende peredega ning minust sai AI Diploma koordinaator. Kaks aastat tagasi hakkasid mulle huvi pakkuma uued riigigümnaasiumid ja läksin Tallinna Tõnismäe riigigümnaasiumisse," nentis Kirstin.

Kui Kirstin lapseootele jäi, otsustas ta koos elukaaslasega Tartusse tagasi kolida. "Tartus on mul pere, kes vajadusel saab last hoida, oma koduks pean ma ikka Tartut," lisas Kirstin. "Mulle väga meeldib ema olla, olen seda kaua oodanud."

Kui sündis esimene laps, oli Alar 21-aastane. "Kirstin sündis 12 aastat hiljem. Olime siis juba ise vanemaks saanud ja sündis tüdruk, kaks esimest last olid ju poisid," nentis Alar.

"Olen märganud, et täna ollakse laste vastus palju hoolivamad. Igat lapse sammu võetakse väga personaalselt ja elatakse kaasa ning teinekord ka liialdatakse sellega, ollakse ülehoolivad, et kuidas lapsel läheb. Ka keskpärane laps tundub geenius ja miks see ei avaldu koolis," nentis Alar. "Muidugi on sellel ka positiivne aspekt, et jälgitakse rohkem. Lapsed sünnivad ka hiljem. Ma väsin teinekord ära ainuüksi lapselaste jälgimisest, rääkimata sellest, kui neid peaks väga hoolega hoidma. Kogu aeg mõtled ette, mis kõik võib juhtuda. Õhtuks oled väga väsinud," nentis Alar. "Ma pean tunnistama, et me mõlemad Sirjega oleme olnud tööga nii hõivatud, et me ei ole seda päris vanavanema elu saanud elada."

Esimene verine mälestus pärineb Raadi kalmistult

Alar kasvas peres, kus isa lahkus, kui poeg oli nelja-aastane. "Jäin ema ja vanaema kasvatada. Ema tegi teaduskraadi ja see oli vanaema, kes mind igale poole tassis. Suhted isaga siiski säilisid. Isa on mulle olnud ikkagi eeskujuks. Eks ma memmekas olin, vähemalt ma ise arvan seda, kuigi asju, mida ma ei taha meenutada ja mis sai poisikesena tehtud, on üksjagu," tõdes Alar.

Esimene äge lapsepõlvemälestus pärineb Alaril Raadi kalmistult. "Esimesed vitsad sain nelja-aastasena Raadi surnuaial kelgutades. Vanaema ütles küll, et sa kukud, aga ega ma teda ei kuulanud ja lendasin peaga vastu hauaplatsi aeda, nii et valge kasukas sai kõik veriseks," meenutas Alar, kes toona transporditi haiglasse, et haava õmmelda.

"Ema püüdis isa asendada, käis minuga kalal. Vanemate lahkuminek on ju alati valus ja suhted olid vanemate vahel tol ajal teravamad võib-olla kui tänapäeval kärgperedes. Käisime palju rahvamatkadel, emale meeldis suusatada" sõnas Alar. "Emaga oli vaja ju vaielda ja mitte nõus olla, aeg-ajalt ka valetada, see käib ikka asja juurde."

Alar meenutas, et teda karistati ka. "Pandi nurka ja ei lubatud midagi teha. Vanaema ajas mind harjavarrega taga, need käisid asja juurde, aga et keegi oleks mulle korralikult vitsa andnud, seda ma ei mäleta. Me olime koolilastena ulakad ja aeg-ajalt pätid ka, püüdsime õpetajaid raskesse olukorda panna ja neid narrida."

"Mind paneb nutma muusika, see mõjub mulle väga emotsionaalselt," nentis Alar. "Kui halvad hinded olid, siis ikka läksin ka nuttes koju. Alguses olin tubli laps, esimeses klassis olid mul kõik viied, aga 9. klassis oli tunnistusel kolm kahte. Mitte sellepärast, et ma väga juhm oleksin olnud, aga aega õppimiseks jäi ühel hetkel lihtsalt väheks. Põhjus oli väga lihtne, leidsin oma tulevase abikaasa koolist ja siis polnud aega õppida. Olin siis 16-aastane."

Alarile meeldis oma pruutidega käia jalutamas Raadi surnuaial. "Seal oli hea rahulik, linnud laulsid, kellelegi vahele ei jäänud. Praegu tundub väga morbiidne, et viin oma pruudi esimese asjana surnuaiale, aga toona tundus see väga turvaline paik olevat," muheles Alar.

Juhusel on elus väga suur roll olnud

"Ma olen iseõppija, ma ei karda õppida uusi asju. Mul on lastud elada oma elu ja teha oma otsuseid. Ma olin poisikesena paljuski omapäi ja sain teha, mis ma heaks arvasin. Väga palju on juhus määranud seda, mis minust on saanud. Olen sattunud olema õigel ajal õiges kohas, sattunud kokku inimestega, kes on ühel hetkel viinud mind edasi, aidanud mind ka vaimselt nii Eestis kui välismaal ja ilma nende inimesteta, kui ma poleks aru saanud, et need on olulised inimesed, kellest tuleb kinni hoida, siis võib-olla oleksingi ma Kambjas loomaarst," muheles Alar, lisades, et tegelikult pole ta päevagi loomaarstina töötanud. "Juhusel on minu elus väga suur roll olnud."

"Sirje on minust kaks aastat vanem ja käis toona 11. klassis. Tema võttis õppimist tõsisemalt. Mina vaatasin, et armastus on tähtsam kui õppimine," tõdes Alar. "Volbriöö oli meie esimene ametlik kohtamine, Peedul tehti vanasti maituld ja aasta oli siis 1974."

Alar meenutas nii oma esimest suitsu kui ka esimest napsi. "Suitsetajat minust siiski ei saanud," lisas ta.

Alari sõnul on see nooruse omapära, et ei muretseta nii palju. "Toona see elumuutus, kui sündis esimene laps, nii väga suur ei olnud. Nõukogude ajal oli sinu karjäär selline nagu oli ja ei pidanudki väga palju mõtlema, mis juhtub siis, kui laps sünnib. Kui oleks väga hull olnud, siis poleks kahe aasta pärast teine laps sündinud. Mina olin sel ajal veel tudeng. Tol ajal jäi see raskus paljuski abikaasa kanda, kes võttis koolist akadeemilise, et last kantseldada," meenutas Alar.

"Me kunagi ei istunud Sirjega maha, et nüüd on last vaja, et nüüd on poissi või tüdrukut vaja. Kõik on tulnud väga loomulikult. Esimese lapse sünniks olime kaks aastat abielus olnud," tõi Alar välja.

See oli jällegi juhus, kuidas Alar sai kuningliku akadeemia stipendiumi, et minna aastaks Inglismaale ühte juhtivasse instituuti. "Algul jäid pojad Tartusse ja tütre võtsime kaasa. Siis tehti ettepanek minna Hollandisse, kus ma olin lõpuks viis aastat. Poisid tulid järele ja läksid seal rahvusvahelisse kooli."

Eestisse tagasi kolides läks Kirstin Elleri muusikakooli viiulit õppima. "Kuigi ma ise ei valinud viiulit, siis ma ei mäleta, et mind oleks sunnitud viiulit mängima. Veel on mul meeles, et kui juuni lõpus võtsid enamus vanemaid oma lapsed lasteaiast suvepuhkusele, aga kuna minu vanemad olid tööl, siis ma olin koos ühe poisiga lasteaias, see on ka eredalt mul meeles. Veel on mul meeles, kuidas isa pani mind lauldes magama, ema kunagi ei laulnud," nentis Kirstin.

"Mul tekkis ka hetki, kus mulle viiul oli päris vastumeelne, aga kuna ma olen väiksest peale olnud nii kohusetundlik, siis ma ikkagi mängisin kümme aastat ja lõpetasin muusikakooli ära," nentis Kirstin. "Mul tekkis hoopis laulmise huvi ja laulan siiamaani, aga elukutsena laulmist valida ma ei soovinud."

Juuksuri juures laulis järjekorras ootavatele klientidele Robertino Loreti laule

Alari sõnul pandi teda väikse poisina juuksuris taburetile seisma ja järjekorras ootavatele klientidele laulma. "Häbelik poiss nagu ma olin, aga ilmelt siis mitte piisavalt häbelik, kui ema viis mind juuksurisse, siis ma laulsin Robertino Loreti itaaliakeelseid laule ja inimesed plaksutasid," muheles Alar.

"Isa on meil ikka olnud see perepea, ema on jutukas asjataja, kogu aeg peab midagi tegema. Isa on eemalolev mõtleja, kes vajab palju üksinda olemise aega. Ma ise olen ka pigem ema moodi, suhtleja ja ei väsi inimestest ära, nagu ka mu ema ei väsi, aga isa vajab aeg-ajalt ka seda rahulikult olemise aega," nentis Kirstin.

"Ma ei lase endale naljalt kedagi ligi, mul ei ole ka väga palju sõpru, mul on väga valitud seltskond, keda ma üldse endale ligi lasen. Noorena oli mul väga palju kaaslaseid nii kooli ajal kui ka pärast kooli, kellega pulli teha," tõi Alar välja.

"Vanemad on olnud mulle eeskujuks, on normaalne, et peab õppima ja tegema tööd. Vanemad ei ole mulle kunagi öelnud, kes minust peaks saama. Ma ise tahtsin edasi minna õppima," tõdes Kirstin.

Alar on enda sõnul kiidusõnadega tagasihoidlik. "Superlatiiv väga mulle ei sobi, sest siis ei jää enam ruumi. Et ei loobiks häid sõnu. Karjäär ei ole meile kunagi olnud kodus aruteluks, et peab karjääri tegema. Kõik meil abikaasaga on olnud nagu juhuste rada. Ainuke eesmärk on olnud mul see, et tahtsin saada teadlaseks, kõik muu on tulnud juhustena. Mulle on tehtud ettepanekud, et võiksin sinna ja tänna kandideerida," muheles Alar. "Kui sa teed oma tööd võimalikult hästi, siis võimalused lihtsalt avanevad. See on väga hea vabaduse tunne, kui saad ise otsustada oma saatuse üle."

"Ma ärritun lihtsalt, aga rahunen hästi kiiresti maha, keegi võib-olla ei märkagi. Ma ei ole pika viha kandja," tõdes Alar.

Kirstini sõnul on tema jaoks emotsionaalselt kõige keerulisem olnud emaduse teema. "Emaks saamise teekond oli pikk ja raske, aga lõpuks see teostus," sõnas Kirstin.