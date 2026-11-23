Lähisuhtevägivalla ennetamise ekspert Hannaliisa Uusma rääkis Vikerraadios, et vägivald kandub edasi põlvest põlve, aga selliselt käitumine on inimese vaba valik. Uusma sõnul on Eestis puudu vägivallast loobumise süsteem, sest seni kuni paneme kogu vastutuse ohvrile, ei muutu midagi paremaks.

Arenguseire keskuse raport näitab, et teadlikkus lähisuhtevägivalla osas on kasvanud, aga selle vormid muutuvad kiiremini kui ohvritele jõutakse abi anda.

"Raport kinnitab meile seda, et lähisuhtevägivald on Eestis väga suur probleem, võiks isegi öelda pandeemiline, sellel on jõhker ja laastav mõju inimese elule, aga sellel on ka väga suur jalajälg Eesti ühiskonnale. Lähisuhtevägivald läheb Eestis aastas maksma umbes veerand miljardit eurot ehk umbes 750 000 eurot päevas. Seda arvutatakse mõjuga Eesti sotsiaalsüsteemile, politseile, tervisetöötajatele ja mõju mõõdetakse ka tööhõivele, vägivalla tõttu välja võetud puhkusepäevad ja töölt puudumised, " nentis president Kaljulaidi fondi lähisuhtevägivalla ennetamise suuna juht Hannaliisa Uusma.

Raportist tuleb ka välja, et eesti inimesed otsivad vähe abi. "Umbes 80 protsenti lähisuhtevägivalla all kannatavatest inimestest ei tee seda esimest sammu ja jäävad abita," tõi Uusma välja.

Raportist tuleb välja ka asjaolu, et kui inimesed otsivad abi organisatsioonidelt, keda nad muidu väga usaldavad, nagu näiteks politsei, prokuratuur ja meditsiinisüsteem, siis lähisuhtevägivalla probleemi korral nende usaldus peale abi otsimise kokkupuudet drastiliselt langeb.

"Küll aga tõuseb inimeste usaldus Ohvriabi ja naiste tugikeskuste suhtes. Seega võime küsida enda käest, kas abistavate organisatsioonide kontekstis saaks midagi paremini teha, et inimesed usaldaksid rohkem, soovitaksid ka teistele, et ei leviks negatiivsed lood," tõi Uusma välja.

Ka vägivallaohvri vajaduste profiil on muutunud ja pisut on teisenenud ka vägivalla vormid, mida ohvrite kallal toime pannakse. "Praegu on veelgi rohkem esiplaanil vaimne vägivald, vaimne terror ja muuhulgas ka kübervägivald, mis ei ole mingi eriline liik, vaid võimalus kõiki erinevaid vägivalla vorme läbi tehnoloogia ohvri suhtes toime panna, jõuda temaga kõikjale kaasa, see on tõesti väga laastav võimalus," tõdes Uusma. "Vaimset vägivalda on ju ka keeruline menetleda."

See kõik tõstab Uusma sõnul senisest veelgi olulisema aspektina esile spetsialistide traumateadlikkuse.

Vägivald kandub edasi põlvest põlve. "Vägivaldne käitumine on valdavalt õpitud käitumine, see on vaba valik, tegelikult on võimalik ka ümber õppida. Eestis on puudu vägivallast loobumise tugisüsteem. Kui me tegeleme ainult ohvriga, siis paneme ka vastutuse ainult ohvrile, kellel on nii abiga kui ka ilma abita väga raske sellest nõiaringist välja tulla," selgitas Uusma.

"Mis on meie ühiskonnas veel toimumata, siis see, et vabatahtlikult otsida proaktiivselt abi, enne kui asjad hulluks lähevad. Ma tõesti usun, et eesti ühiskonnas on olemas need noored täiskasvanud, kes on ise üles kasvanud rasketes kodudes ja oma esimesi lapsi saades soovivad paremad vanemad olla. Praxise mehelikkuse uuring näitab, et tihtipeale peavad just mehed lapsevanemaks saades seda hetke avatud ajaks, mis on aeg, kus on soov paremuse suunas samme ette võtta," sõnas Uusma.

"Üldiselt öeldakse, et suuremad sotsiaalsed muutused ühiskonnas vajavad süvenenud ja süsteemse lähenemisega kümnendit, et toimiks muudatus. Ma arvan, et üks selline kümnendi intervall on meil nüüd ära tehtud ja lähisuhtevägivalla teemad on rohkem pildil kui iial varem on olnud," nentis Uusma.