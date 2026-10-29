Kaisa Kopliste: kõik võiksid saada olla nii, nagu nad on

Oma ühismeedia kontol võtab Kopliste pulkadeks lahti toiduaineid ja nende turundust. "Impulsis" käsitleti soodast ja sidrunimahlast segatud "võluvett", mida propageerib sotsiaalmeedias Balil elav ilu- ja tervisenõustaja Krislin Kuuskemaa. Toitumisnõustaja Kaisa Kopliste nimetas imejooki aga kasutuks ega pidanud Kuuskemaa nõuandeid õigeks.

Oma repliigis läks Kuuskemaa aga Kopliste välimuse kallale. "Paneme minu, kui 42-aastase naisterahva ja Kaisa Kopliste pildid korraks kõrvuti. Ma soovitaksin talle esialgu seda jooki jooma hakata. Sellepärast, et peale vaadates näeme ära, kui inimestel on paistetus. See on esimene soovitus. Kriitika kohta ütlen ma niimoodi, et tuleks hakata tegutsema, mitte olla ainult kriitik. Kui vaadata Kaisa kontot, siis ta ongi ainult kriitiline. Ma soovitaks talle ühe retriidi läbi teha. Vabastada traumasid, sest kriitika tähendab seda, et sul on enda sees valu," rääkis Kuuskemaa ajakirjanik Taavi Eilatile.

"Tuleb välja, et ma olen üldse liiga kole ja paistes, et sõna võtta," rääkis Kopliste, keda ei ärritanud, et Kuuskemaa sõnad tema pihta käisid, vaid ühiskonna üldine foon. "Et inimesed liidetakse ühte nende välimusega. "Impulsist" käis ka läbi mõte, et toitumisnõustajaid tuleks valida selle järgi, mis tulemusi tal endal on ette näidata. Mina ei oska sellega üldse suhestuda. Ma nõustan nii paljusid erineva taustaga inimesi: milliseid tulemusi ma neile näitan? Hästi levinud on ka see, et ülekaalulist arsti ei saa tõsiselt võtta."

Kopliste vastas videos, et tema jaoks ei ole välimus prioriteet, aga selline jutt on ebameeldiv sellegipoolest. "Häirib ka eilne järelkaja minu videole oli see, et minu lõputöö retsensent, tark naine, kes teeb teadust, on elu aeg tundnud, et vahet ei ole, mida ta teeb, sest oma välimuse tõttu ei ole ta kunagi piisav," tõdes Kopliste.

"See on alatu võte, kui hakatakse kinni inimeste välimusest. Mina seisin selle eest ja tahtsin öelda seda, et kõik võiksid saada olla nii, nagu nad on. Me kipume tõmbama jooni ja paralleele, et kes ei meigi, see järelikult ei hoolitse enda eest. Kes Botoxit ei tee on vaene. Või siis vastupidi, kes meigib ja süstib, see on pealiskaudne. Tahame kõikidele silte külge kleepida. Mingis mõttes on see loomulik, meie aju teebki seda, tahame kõik mustvalgeks lahterdada, aga nüansikäärud sõidetakse nii sirgeks. See ei ole inimeste suhtes ilus," nentis Kopliste.

Kopliste sõnumi peale hakkasid naisel õhtusel ajal postitama endast pilte ilma meigita ja muus mõttes loomulikuna. Et inimesed ilma küsimata Kopliste seljataha tulid, tekitab väga hea tunde. "See oli nii ilus ja südantsoojendav. Isegi mitte minu enda pärast, vaid eelkõige sellepärast, et ma nägin, kui paljudele inimestele see korda läks. Kõik võimestasid, võimestusid ja kiitsid. Seal tekkis nii palju tasandeid ja tähendusvälju."