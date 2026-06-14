Eleryn Tiit: lapsena lõõritasin kogu aeg, aga laulsin ikka päris halvasti

Laulja ja muusik Eleryn Tiit rääkis saates "Heli nälg", et juba lapsena lõõritas ta kogu aeg, aga toona laulis ikka päris halvasti. Tiidu sõnul on midagi looduse poolt küll kaasa antud, aga suurem osa on tulnud ikka kõva töö ja suure vaevaga.

"Mu vanemad on musikaalsed, aga keegi pole muusikat õppinud. Vanaisa mängis trompetit, isa oskab kuulmise järgi kitarri ja klaverit mängida, laulab kooris, mängis kahemehebändis. Muusika on peres kogu aeg olnud, sealt see pisik hästi loomulikult kandus üle," ütles 1996. aasta 26. märtsil Viljandis sündinud laulja ja muusik Eleryn Tiit.

Koolis käis Tiit Viljandis. "Olin päris tubli õpilane. Põhikoolis olid kõik viied. Kui mul on mingi eesmärk, siis teen kõik selleks, et selle saavutaksin. Muusikakoolis alustasin klaveriga ja siis läksin üle laulmise peale," meenutas ta. "Tõnu Tubli oli Viljandi muusikakoolis minu bändiõpetaja. Meil oli koolis väga palju võimalusi end välja elada, katsetada, proovida ja esineda. Juba lapsena igal võimalikul ajal lõõritasin, lapsena laulsin halvasti. Kui praegu seda kuulan, tahaksin kõrvad kinni panna. Kõik on tulnud läbi vaeva ja töö. Mingi osa on looduse poolt kaasa antud, aga suurem osa on ikka iseenda tehtud töö."

5. klassi koolibändis mängis Tiit klahvpilli ja ei laulnud üldse. "Olin poistega bändis. Ei rääkinud ühtegi sõna, olin üliarg. Muidu olin väga jutukas, aga muusikakoolis olin pigem vaikne," meenutas ta. "Lõpuks mulle toodi mikrofon ka ja siis ma sain hakata laulma. samal ajal, kui ma klahvi mängisin. See on mulle palju kasuks tulnud."

Eleryn Tiit. Autor/allikas: Eleryn Tiidu erakogu

Esimest korda maksti Tiidule laulmise eest raha, kui ta oli gümnaasiumis. "Mind kutsuti pulma esinema. See oli registreerimine. Laulsin mingit pulmalaulu, mängisin klaverit ja sain selle eest kümme eurot," muheles Tiit.

Korra käis tal peast läbi ka mõte muusikat mitte õppima minna. "Tegin katseid ärindusse ja logistikasse. Mu lauluõpetaja ütles, et me oleme nii palju tööd teinud, tee Otsa kooli ka katsed. Sain sisse," tõdes Tiit.

Oma lugusid hakkas Tiit kirjutama kuus aastat tagasi. "Ma olen alati kartnud laulukirjutamist nagu tuld."

2019. aastal tuli tema ellu elumuutev telesaade "Su nägu kõlab varsti tuttavalt". "Tahtsin minna välismaale õppima ja üks aasta maksis Hispaanias 10 000 eurot. Sõbrannad ja sõbrad tegid nalja, et selle saate võitmise eest võib selle summa võita, pane ennast kirja. Ma ei julgenud minna, kartsin, et ei saa hakkama. Kaks päeva enne casting'u lõppemist panin ennast kirja ja läksin. Jumal tänatud, et läksin, väga lahe oli, aga 10 000 eurot jäi saamata, jäin teiseks," meenutas Tiit.

Tiit oli Otsa koolis ja ansamblis 2 Quick Start laulsid tausta Rahel Ollisaar ja Raahel Pilpak. "Rahel kutsus mind bändi, sest Raahel läks USA-sse. Viis aastat olin bändis."

"Lapsepõlves oli mul ikka päris suur tähelepanuvajadus. Fakt on see, et kõik, kes me muusikud oleme ja lavale ronime, mingi vajadus meil on. Mina tunnen, et mina ajan laval adrenaliini taga. Mulle meeldib, kui lähen lavale ja selles hetkes on mingi tunne, mida ma mitte kuskilt mujalt ei saa," tõdes Tiit.