Palo pani oma juhtimiskogemused ja elu raamatu "Julgus juhtida ennast ja teisi" kaante vahele. Autoriks on aga märgitud harjumuspärasest veidi erinev nimekuju: Urve Paris Palo.

"See muutus oli juba kolm aastat tagasi. Kui ma täna kuulen, et keegi ütleb mulle lihtsalt "Urve Palo", siis ma kohe tunnen, et midagi on puudu. Mul on tütar 21-aastane. Tahtsin talle panna nimeks Paris, mulle endale nii meeldib see nimi. Paris Palo oleks ka väga hästi kõlanud. Aga abikaasal olid omad plaanid. Tema oli alati unistanud, et kui talle tütar sünnib, siis ta peab Laura olema. Ma ei tahtnud mehega vastuollu minna ja Paris teiseks nimeks panna tundus ka nagu raiskamine," jutustas Palo.

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Abikaasad leppisid kokku, et järgmine tütar saab nimeks Paris. "Aga sündis poeg. Kuigi see sobib mehele ka, aga minu silmis mitte nii hästi. Niimoodi see jäi. Olen aastate jooksul ikka niimoodi soigunud, et mulle see nimi nii väga meeldib. Mingil hetkel keegi ütles, et pane siis endale. Läks aega mööda, aga see ei andnud mulle rahu. Küsisin siis oma ema arvamust. Kas tal oleks selle vastu midagi. Tal ei olnud ja ma panin!"

Palo on andnud oma kahele nimele ka eraldiseisvad rollid. "Urve on minust selline asjalik osa. Korrektne, teeme ära. Paris on selline mänguline, naiselik, ka selline "ei viitsi". Ma tunnen ennast nüüd hästi," lisas Palo.

Neljakordne minister Palo märtsikuistel valimistel ei kandideeri. "Käsi südamel. Mitte mingit plaani ega soovi ei ole. Praegu tundub, et see on justkui tehtud. Muidugi, alati saab rohkem teha. Mitte midagi ei saa lõpuni valmis. Ei riik, inimene ega firma. Aga ma sain teha palju. Ei ole tõsi, et poliitikas ei saa midagi teha ja see on mõttetu. Sellisel juhul tuleks vaadata hoopis peeglisse, miks see nii on. Mul ei kripelda midagi. Tean küll, mida tahaksin riigis hoopis teise nurga alt teha, aga täna mul ei ole seda sisemist põlemist," tõdes Palo.

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

"Ma ei taha minna oma väärtuste ja sisemise soovi vastu seepärast, et see on mulle mugav," lisas Palo, kes on praegu pühendanud oma tööelu juhtimiskoolitustele.

Palo sõnul on juhtimine universaalne töö, mida sugu ei määra. "See on töö inimestega. Füüsilist jõudu seal vaja ei ole. Ehk parem füüsiline konditsioon ei ole teema. On inimesi, kellele sobib juhtimine, ja on neid, kellele ei sobi. See ei ole soopõhine. Sobivus tuleb tavaliselt sellest, et kas mul on huvi selle vastu. Ja mitte huvi kõrgema palga või võimu vastu. See on vale motivatsioon. Siis tegelikult huvi ei ole, sa ei arenda ennast ega arene ka juhina," märkis Palo.

"Hommik Anuga" on ETV eetris Pühapäeval kell 10.00.