ETV "Suur muusikamäng" on jõudnud seitsmenda saateni, kus sel reedel astuvad üles Eesti popmuusika suurkujud ja tuntud raadiohääled.

Suur hitimeister Sven Lõhmus paneb ETV stuudios pead kokku laulja Grete Paiaga, et võita Raadio 2 tegijatest koosnev tiim, kuhu kuuluvad peatoimetaja ja saatejuht Margus Kamlat ning raadiosaadetele lisaks ka lauljana tegutsev Pille-Riin Karro.

"Suure muusikamängu" stuudiobändi eesotsas on sel korral Merike Susi ja solistidena astuvas esmakordselt üles Suured Tüdrukud ehk Kaire Vilgats ja Dagmar Oja. Üllatuskülalise voorus liitub saatega aastakümneid lavasid vallutanud Lauri Saatpalu.

"Suur muusikamäng" on ETVs reedeti kell 20. Senised saated leiab Jupiterist.