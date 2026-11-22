"Hommik Anuga" stuudios olid külas Kairit Kiin ja Külli Klooster, kelle elust võtab suure osa enda alla jahil käimine. Nad tõdesid, et see ei piirne lihtsalt küttimisega, vaid annab võimaluse looduses mõtteid puhastada.

Kiin ja Klooster on haruldased naised: Eestis on arvepidamise järgi jahinaisi kokku 725. Hiiumaa Kõrgessaare jahiseltsi kuuluv Kiin sattus metsa tänu oma vennale. "Mina olen tema kaaslasena metsas käinud 16 aastat. Ta ütles, et ta ei viitsi üksinda käia, tal on igav ja kutsus mind kaasa. Nii ma sinna sattusin, nii ma seal olen ja sinna ma vist jään," rääkis Kiin.

Kloostri ellu tõi uue hobi dalmaatsia koer, kes tahab väga palju liikuda. "Käisin temaga metsatiirudel, kuniks tuli minu isa sõber ja küsis, et mis sa seal metsas niisama töllerdad, tule meiega jahile," meenutas Klooster, kes kuulub Saaremaa Orissaare jahiseltsi.

"Jaht ei ole ainult küttimine. See on ainult viimane ja lõplik hetk. Jaht on kõike muud. See on ka loomade seire: tead, millised loomad su metsas liiguvad," märkis Kiin.

"Me Kairitiga oleme väga tublid metsaskäijad ka varitsusel ja igapäevaselt, mitte ainult ühisjahtidel. Küttimisprotsent on vist üks protsent nendest kordadest, kui me metsas käime," lisas Klooster. "Istudki kännu otsas ja kuulad. Kuulad veel. Vaatad ühele poole. Vaatad teisele poole. Kõnnid ringi. Naudid seda hetke metsas."

Kiin käib metsas jahikoertega. "See on nii tore. See istumine puhastab mõtteid töönädalast. 180 kraadi midagi muud kui see, mida sa tegid viis päeva nädalas. Ma ei vahetaks seda millegi vastu," sõnas ta.

"Jaht on väga suuresti õnneküsimus. Ikka sa loodad, et ühel päeval sul veab. Kui täna sina teda ei küti, siis kütib keegi teine," lisas Klooster, kes viskab kodus abikaasaga kulli ja kirja: kes läheb jahile, kes jääb väikese lapsega koju.

Kiin ise eelistab küll lihale kala, aga Kloostrile liha meeldib. "Täna, midagi ei ole teha, ulukiliha on üks puhtamaid lihasid. Hirveliha ja põdraliha on väga maitsvad. Need on ka väga hinnatud lihad. Väga palju hooaja jooksul küsitakse, et kas oleks võimalik saada. Jõulude eel tuleb seda väga palju," rääkis Klooster.