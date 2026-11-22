Pühapäevaõhtune ETV2 teemaõhtu on sel nädalal pühendatud helilooja Sven Grünbergile, kes tähistab 24. novembril 70. sünnipäeva.

19.30 "Sõbrad muusikas" (2021)

Sven Grünberg on saates "Sõbrad muusikas" rääkimas oma loomingust, elust Dirhami suvekodus, budismist ja tarkusest. Helilooja on tuntud selliste teoste nagu "Wikmani poisid" tunnusmeloodia, animatsioonide "Lotte" ja "Klaabu" muusika ning suurteose "Hingus" järgi ja ta oli esimene, kes Eestis süntesaatori kasutusele võttis. Saatejuht Reet Linna, režissöör Mati Kark, toimetaja Marika Kaasik, produtsent Ene-Maris Tali.

20.15 "Täna õhtul..." (2009)

Muusik, kes esimesena Eestis võttis kasutusele süntesaatori. Mees, kes loonud helipildi rohkem kui sajale filmile. Dalai-laama hea tuttav. Spetsiaalselt selleks saateks kutsus Sven üle 33 aasta taas kokku esimesena elektroonilist muusikat viljelenud ansambli Mess. Saatejuht Vahur Kersna, režissöör Tarvo Mölder.

21.15 "Milarepa laulud" (1989)

Filmi aluseks on Tiibeti 11. sajandi kuulsaima luuletaja ja budismiõpetaja Milarepa looming. Tegelasteks on noor õpetlane (Sven Grünberg) ja üliõpilane (Kaja Soieva). Nad rändavad Burjaatia ja Mongoolia pühapaikades, teejuhiks Linnart Mäll, ning otsivad Milarepa filosoofia ja budistliku kultuuri kaudu teed iseendasse. Režissöör Arvo Iho, toimetaja Heidi Pruuli.

22.15 "Multimeedium" (1981)

Esitamisele tuleb Sven Grünbergi neljaosaline tsükkel "Hingus". Režissöör Jaanus Nõgisto, kunstnik Kaarel Kurismaa.

00.15 "Vaadates sisse" (2014)

Sven Grünbergi uudisteose "Vaadates sisse" kontsertkava salvestus Niguliste kirikus on läbi põimitud kaunite loodusvaadetega. Osaleb solistide ansambel Vox Clamantis ja ansambel Sven Grünbergi juhatamisel. Tekstidena on kasutatud Linnart Mälli eestindatud iidseid idamaade tekste. Kontsert pühendati Linnart Mälli mälestusele. Tootja Vesilind.