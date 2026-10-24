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Vaata uuesti: Marko Matvere üllatas "Suures muusikamängus" opereti ja räpiga

Tele
Foto: Ken Mürk/ERR
Tele

"Suure muusikamäng" kolmandas saates astus üllatuskülalisena võistlejate ette näitleja ja muusik Marko Matvere. Laval esitas Matvere Georg Otsa kuulsaks lauldud "Tassilo aaria" ja üllatas vaatajaid ka räpiga.

Esmalt pidid silmaklappidega võistlejad vaid piiratud vihjete ja küsimuste abil ära arvama, kes nendega mängu mängib. Seekord õnnestus õige vastuseni jõuda Liis Lemsalu ja Ott Leplandi võistkonnal.

Lisaks äraarvamismängule pakkus Matvere vaatajatele erilise muusikaelamuse Imre Kálmáni operetist "Krahvinna Mariza" tuntud "Tassilo aaria" esitusega. Pala sai aga uue kuue Genka (Henry Kõrvits) kirjutatud räpiosaga.

"Suur muusikamäng" on ETV eetris reedeti kell 20.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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