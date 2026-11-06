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Galerii: "Suur muusikamäng" paneb proovile head sõbrad

Tele
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23 pilti
Tele

"Suur muusikamäng" viib sel nädalal vastamisi armastatud meelelahutajad ning muusikud ning toob üllatuskülalisena vaatajate ette tantsumuusika tähe Mari-Liisi.

ETV "Suures muusikamängus" lisavad reede õhtusse hoogu ja head tuju sõbrad Sepo Seeman ning Kristan Jõekalda, kelle vastu hakkavad mängima muusikud Jaagup Kreem ja René Puura. Birgit Sarrapi juhtimisel ootab neid ees hulk muusikaga seotud küsimusi, mis panevad proovile nii meeste teadmised kui ka reaktsioonikiiruse.

Nagu igas saates, liitub ka sel korral "Suure muusikamänguga" salapärane külaline. Sel korral peavad vastajad ära tundma Mari-Liis Vaarendi, paar aastakümmet tagasi Mari-Liisi nime alla tantsumuusika taevasse lennanud lauljanna.

Martin Trudnikovi stuudiobändiga esitavad tuntuid laule saates solistid Inga Tislar ja Uku Suviste.

Varasemad saated leiab Jupiterist.

"Suur muusikamäng" on ETV-s reedel kell 20.

Toimetaja: Annika Remmel

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