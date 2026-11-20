Vanast kiirabibussist koerte ja kasside ilusalongi ehitanud Greete Runtel-Orav rääkis "Ringvaates", et lapsi tehakse järjest vähem, aga loomi võetakse aina rohkem ja nende eest ka hoolitsetakse väga hästi. Runtel-Orava sõnul käivad nad ratastel ilusalongiga ka talukoeri pesemas.

"Ühe looma peale arvestame kaks tundi, aga võib minna ka kolm-neli tundi," ütles koerahooldaja Greete Runtel-Orav.

Runtel-Orav ja tema kolleeg Toomas Teder sõidavad suvest saadik Käpamobiiliga mööda Eestimaad, et koduloomi ilusaks teha. "Ilmselt on nii, et lapsi tehakse järjest vähem, aga loomi võetakse järjest rohkem ja nende eest hoolitsetakse ikka väga hästi. Meid kutsutakse isegi talukoerte juurde, et palun tulge ja peske puhtaks," nentis Runtel-Orav.

"Toomas oli minu koera groomer, mul on endal väike koer, keda on vaja pügada iga kolme-nelja kuu tagant. Toomas andis mulle ühel päeval teada, et ta lõpetab tegevuse, sest üüripind on liiga kallis, ei saa enam teha, sest ei tule lihtsalt välja. Ma mõtlesin, et peab ju saama. Toomas oli minu jaoks enne täiesti võõras inimene, kuniks ma helistasin ja küsisin, kas sa tahad minuga koostööd teha," meenutas Runtel-Orav Käpamobiili algust.

Bussis saab kõike teha täpselt sama hästi kui ilusalongis. "Siin on samad töövahendid ja samad võimalused," nentis koerahooldaja Toomas Teder.

Käpamobiil on vana kiirabibuss, mis ehitati ümber koerte ilusalongiks. "Tükk aega otsisime õiges mõõdus veepaaki. Siis oli vaja lahendada küsimus, et kuhu must vesi voolab, aga õnneks on mul väga tark vend ja mees," sõnas Runtel-Orav.

Tederi sõnul ei talu paljud koerad autosõitu. Lisaks käib mobiilses ilusalongis ka palju kasse. "Kasside taluvuse piir on maksimaalselt pool tundi. Kassid susisevad ja käpad käivad ka üsna tihti, aga midagi hullu ei ole," muheles Teder.

Mobiilses ilusalongis leidub koerte jaoks nii kallihinnalisi parfüüme kui ka maiustusi. "Neid saame loomadele äraostmiseks siis pakkuda," nentis Teder.

Runtel-Orav meenutas, et neil oli kord üks suur njuufaundlane, kes polnud nõus vanni minema. "Jõuga me ei tee kunagi midagi, siis tegime nii, et mina ronisin enne vanni ja tema tuli tagantjärgi. Kasside jaoks kasutame bussis feromoone sisaldavat spreid, see rahustab neid, sest siis on nende jaoks nagu armastuse lõhn seal bussis," tõi Runtel-Orav välja.