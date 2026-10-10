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Vaata uuesti: Väino Puura üllatusetteaste "Suures muusikamängus"

Tele
Foto: Ken Mürk/ERR
Tele

ETV uues lõbusas telemängus "Suur muusikamäng" astus esimese üllatuskülalisena võistlejate ette Väino Puura, kes tähistas tänavu 75. sünnipäeva.

Üllatuskülalisega tähistatakse "Suures muusikamängus" tuntud artistide ja koosseisude olulisi tähtpäevi.

Puura sõnul on tema erksa olemise saladus see, et ta käib rattaga sõitmas ja on endiselt aktiivne laulja, kes astub lavalaudadele nii Vanemuise teatri operetis "Silva" kui osaleb sel sügisel ka kontsertturneel.

Kuna poeg Rene Puura mängib erinevates bändides, on ka Väino Puura käinud nii Karl-Erik Taukari bändi kui ka Terminaatori kontsertidel.

Saates esitas Puura itaaliakeelse laulu "Come prima" (Vincenzo Di Paola, Sandro Taccani/ Mario Panzeri).

"Suur muusikamäng" on ETV eetris reedeti kell 20.

Toimetaja: Annika Remmel

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