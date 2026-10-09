Suure muusikamängu juht Birgit Sarrap: tuleb ette ka ootamatuid olukordi

"Suure muusikamängu" saatejuht Birgit Sarrap rääkis "Terevisioonis", et saade on tema jaoks väga põnev väljakutse ja ka ääretult lõbus. Sarrapi sõnul teevad külalised saates palju nalja, sest räägivad oma humoorikatest kogemustest, aga ette tuleb ka ootamatuid olukordi.

"Ma tavaliselt olen olnud muusikamängude meeskonnas arvaja, aga nüüd on tõesti rollid vahetunud ja minu jaoks on see väljakutse põnev, hoopis teistmoodi, aga väga lõbus. Ma tõesti poleks arvanud, et üks saade saab olla nii lõbus. Vahepeal olen küll kade, et tahaksin ka olla mängija ja nuputada," ütles "Suure muusikamängu" saatejuht Birgit Sarrap.

Saatejuhi sõnul teevad külalised saates väga palju nalja ja räägivad oma kogemustest. "Minu jaoks on see teistmoodi roll, aga mõlemas kohas on põnev olla," nentis Sarrap.

Saates on Sarrapi sõnul punktiskoorid päris kõrged. "Ühe vastuse eest võib saada viis, kümme, aga üllatuskülalise vooru eest ka lausa 50 punkti," lisas Sarrap.

Küsimused on pigem keskmise raskusastmega. "Mõne küsimuse puhul olen ma üllatunud, et mängijad vastust ei tea, aga vahel näiteks klassikamuusik vastab esimeste sekunditega õigesti popmuusika valdkonna küsimusele. Selliseid ootamatuid olukordi ja ootamatuid vastuseid on saates päris palju," sõnas Sarrap. "Kõige toredamad voorud ongi need, mis on kiiruse peale. See on keeruline, aga ka väga naljakas."

"Saade on lõbus ja tore meelelahutus, kus saab ka natuke targemaks.

"Ringvaade" käis uurimas, kuidas "Suur muusikamäng" valmib:

"Suur muusikamäng" on ETV eetris reedeti kell 20.