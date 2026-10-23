Galerii: "Suur muusikamäng" jätkab üllatustega

Birgit Sarrapi juhtimisel astuvad sel korral võistlustulle Tanja ja Mihkel Mattisen ühe tiimina, nende vastu astuvad Liis Lemsalu ja Ott Lepland. Üllatusnumbriga astub saates üles Marko Matvere.

Muusikalisi elamusi pakub Martin Trudnikovi juhitud stuudiobänd koos solistidega, kelleks sel korral on Marianne Leibur ja Uku Suviste.

Ka seekord pannakse kaheksas mänguvoorus proovile osalejate muusikateadmised, nutikus ja kiirus. Kes tunneb lugusid kõige paremini ja suudab üllatustele kõige kiiremini reageerida?

"Suur muusikamäng" reedeti kell 20 Eesti Televisioonis.