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Birgit Sarrap lükkab reedel käima ETV uue suure muusikamängu

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Tele

Alates 9. oktoobrist on reede õhtud ETV-s hea tuju ja parima muusika päralt, kui vaatajate ette jõuab uhiuus kodumaine teleformaat "Suur muusikamäng". Saatejuhi rollis tõestab end uuest üllatavast küljest Birgit Sarrap.

Uus kodumaine telemäng pakub reedeti ETV-s säravat seltskonda kodumaiste muusikute näol, nupukaid küsimusi ja head muusikat live-bändi ning säravate solistidega.

"Mul on eriti hea meel, et "Suur muusikamäng" on täiesti meie enda telemajas loodud formaat, mis toob esile kodumaise muusika selle kirevuses ja näitab, kui palju häid muusikuid on Eestis läbi erinevate põlvkondade," lausus elamussaadete peatoimetaja Karmel Killandi.

"Suures muusikamängus" saab igal reedel kokku kaks võistlejatepaari. Avasaates hakkavad mõõtu võtma klassikalise muusika esindajad ja muusikalitähed – ühes võistkonnas ühendavad jõud Lauri Liiv ja Hanna-Liina Võsa ning teises Johan Randvere ja Maria Listra. Nädal hiljem panevad end proovile juba Teele Viira, Henry Kõrvits, Korea ja Merlyn Uusküla.

Võistkondi ootab ees kaheksa mänguvooru, mis eeldavad kas teadmisi, nupukust või hoopis kiirust. Kõik küsimused on muusikakesksed ja ulatuvad Uno Naissoost Nubluni. Igas saates osaleb ka üks üllatusesineja, keda televaatajad küll näevad, aga võistlejad peavad pimesi, pelgalt vihjete põhjal ära arvama, kellega on tegemist. Avasaates on väljakutseks ära tunda armastatud ooperi ja opereti laulja Väino Puura, kes on muusikapisiku andnud edasi ka oma pojale René Puurale. Tedagi võib peagi "Suures muusikamängus" näha.

Uus telesaade tutvustab üllatavas rollis ka Birgit Sarrapit, kes esmakordselt võtab saatejuhina enda kanda suure meelelahutussaate. Karmel Killandil jagub Sarrapi aadressil vaid häid sõnu.

"Ta on tõeline leid ka telemaastikul – kirglik ja lõbus, ei karda absoluutselt kaamerat ja on stuudios vaba ning mänguline. Taukar ja Niinemets on saanud endale väärt konkurendi!"

"Suures muusikamängus" on kesksel kohal muusika ja nii on stuudios end sisse seadnud live-bänd Martin Trudnikovi juhtimisel. Tuntud ja ka vähem tuntud muusikalisi pärleid esitavad koos bändiga erinevad solistid.

9. oktoobril kell 20 algav "Suur muusikamäng" rõõmustab vaatajaid igal reedel detsembrini välja.

Toimetaja: Karmen Rebane

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