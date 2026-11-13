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Galerii: "Suur muusikamäng" paneb külalised tantsima

Tele
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31 pilti
Tele

Vaatajate südamed võinud "Suur muusikamäng" jätkab ETV-s ka sel reedel heatujuliselt, pannes külalised sel korral ka tantsu lööma.

Pimedasse novembrisse lisavad "Suures muusikamängus" sel nädalal särtsu Kristel Aaslaid ja Robert Linna ühe meeskonnana, kelle vastu astuvad teise tiimina Saara Pius ja Indrek Raadik ehk Summer. Üllatuskülaliseks on kuuendas saates Ivo Linna, kelle võistlejad peavad ära tundma vihjete ja lühiküsimuste põhjal.

Muusikaga täidab stuudio taas Martin Trudnikovi bänd ja seda koos solistide Marianne Leiburi ja Heldur Harry Põldaga.

"Suur muusikamäng" on ETV-s reedeti kell 20. Varasemaid saateid saab järele vaadata Jupiterist.

Toimetaja: Karmen Rebane

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