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Vaata uuesti: noorte Eurovisioonil käinud Arhanna üllatusetteaste "Suures muusikamängus"

Tele
Foto: Ken Mürk / ERR
Tele

ETV uue telemängu "Suur muusikamäng" teises saates astus üllatuskülalisena võistlejate ette Arhanna, kes esindas Eestit 2023. aastal noorte Eurovisiooni lauluvõistlusel.

 "Suure muusikamängu" teises osas pidid saates osalejad vihjete peale ära arvama Eestit noorte eurovisioonil esindanud Arhanna Sandra Arbma. Ainult mõne vihjega õnnestus see edukalt Korea ja Merlyn Uusküla võistkonnal.

14-aastane Arhanna on pärit Räpinast ning pälvinud tähelepanu juba üheksa-aastaselt ETV "Tähtede lava" võitjana. Peale Junior Eurovisionit osales Arhanna 2025. aastal ka populaarse rahvusvahelise teleformaadi "The Voice Kids" konkursil Saksamaal, kus jõudis lausa finaali. Arhanna on välja andnud kaks singlit ning keskendub nüüd omaloomingule.

Saates kõlab Arhanna esituses Lady Gaga menulugu "Million Reasons", mida esitas ka "The Voice Kids" telekonkursil.

"Suur muusikamäng" on ETV eetris reedeti kell 20.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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