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Vaata uuesti: Mari-Liis Vaarendi üllatusetteaste "Suures muusikamängus"

Tele
Foto: Ken Mürk/ERR
Tele

"Suure muusikamängu" neljandas saates astus üllatuskülalisena võistlejate ette Caatri laulja ja diskotäht Mari-Liis Vaarend, kes paar aastakümmet tagasi Mari-Liisi nime all tantsumuusika taevasse lendas.

Üllatuskülalise arvas kiiresti ära Kristjan Jõekalda, kes on Mari-Liisiga suvetuuril käinud. Mari-Liis oli kunagi ka Kristjani poja lasteaiaõpetaja.

"Ma olin 14-aastane, kui Caatriga lavale astusin, sellest saab järgmisel suvel 30 aastat, aga oma elutööks pean ma ikkagi oma nelja last " nentis Vaarend, kes nüüd tegutseb muusikaõpetajana.

Jõekalda tõi välja, et käis ühel Vaarendi laululastekontserdil ja kui tavaliselt võib näha, et õpetajad tirivad oma lapsi lavale, siis Vaarendi lapsed läksid lavale särasilmselt ja suure õhinaga, mida oli väga ilus vaadata ja kuulata.

Kõik Caatri laulud on Vaarendi kirjutatud. "Need on kirjutatud väga ammu, ma olin siis 14-aastane. Need on lastelaulud," muheles lauljanna.

Saates esitas ta koos tantsutüdrukutega loo "Mis tegema nüüd pean."

"Suur muusikamäng" on ETV eetris reedeti kell 20.

"Suur muusikamäng" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Suur muusikamäng"

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